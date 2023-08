Hann. Münden: Absauganlage in Gewerbebetrieb brennt

Keine Verletzten

+ © Feuerwehr Hann. Münden Eine Absauganlage ist in Brand geraten. Kräfte der Feuerwehren Hann. Münden und Gimte mussten anrücken. © Feuerwehr Hann. Münden

In Hann. Münden hat es in einem Betrieb gebrannt. Verletzt wurde niemand. Es entstanden laut Feuerwehr etwa 30 000 Euro Schaden.

Hann. Münden - Zu einem Gewerbebrand musste die Feuerwehr in Hann. Münden am Montagabend (31.07.2023) gegen 17.10 Uhr ausrücken. Bei dem Gewerbebetrieb am Rodland war eine Absauganlage in Brand geraten. Nach Darstellung von Stadtbrandmeister Dieter Röthig haben die Mitarbeiter das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand.

Hann. Münden: Absauganlage brennt

Die Feuerwehren Hann. Münden und Gimte waren mit 42 Leuten vor Ort. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in die Halle und setzten CO₂-Löscher ein, bevor mit einem Druckbelüfter der Raum rauchfrei gemacht wurde. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

+ Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in die Halle und setzten CO₂-Löscher ein, bevor mit einem Druckbelüfter der Raum rauchfrei gemacht wurde. © Feuerwehr Hann. Münden

Nach Einschätzung von Röthig beträgt der Schaden mehr als 30 000 Euro. Neben Feuerwehrleuten aus Hann. Münden waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gimte vor Ort. Zudem waren laut Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Roldand.

Letzter Einsatz für Röthig als Stadtbrandmeister

Es war der letzte Einsatz für Dieter Röthig, der bis Mitternacht noch Stadtbrandmeister von Hann. Münden war. Am 01.08.2023 hat sein Nachfolger, Lutz Hannemann, das Amt übernommen. (Jens Döll/Petra Siebert)

