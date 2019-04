Tierische Rettungsaktion: Mündener Feuerwehr befreit Katze vom Dach

Diese Katze hatte einen Schutzengel: Das Tier steckte Samstagnacht in einem Schneefang auf einem Dach in der Altstadt von Hann. Münden fest. Die Feuerwehr befreite den Vierbeiner.

Die Mündener Feuerwehr hat am Samstag gegen 23.15 Uhr mit ihrer Drehleiter eine Katze vom Dach eines Hauses in der Marktstraße in der Altstadt gerettet. Nach Angaben von Stefan Rasche, stellvertretender Ortsbrandmeister von Hann. Münden, steckte die Katze im Schneefang eines Fachwerkhauses fest. Passanten hatten das laute Jammern des Tieres gehört und die Feuerwehr alarmiert.

Dieser Beitrag stammt von der Video-Plattform Glomex und wurde nicht von HNA.de erstellt.

Die Feuerwehrleute Andrea Schucht und Manuel Hofmann konnten das Tier schließlich schnell und unverletzt aus dem Schneefang befreien und brachten es im Rettungskorb der Drehleiter sicher nach unten.

Lesen Sie auch: Kater saß drei Tage im Baum: Freiwillige Feuerwehr Ahnatal befreit Tier