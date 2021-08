Hann. Münden: Feuerwehr rückt zu Brand in Altenwohnheim aus - Frau im Krankenhaus

Jens Döll

Jahrgang 1989. Aufgewachsen in Biebergemünd im südhessischen Main-Kinzig-Kreis. Geschichtsstudium in Frankfurt am Main. Durch Praktika und freie Mitarbeit auf den Geschmack des Lokaljournalismus gekommen. Volontiert bei der HNA. Seit Juli 2020 Redakteur in Hann. Münden.

jed@hna.de