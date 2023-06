Hann. Münden: Förderung für das Historische Rathaus vom Bund

Von: Thomas Schlenz

Das Historische Rathaus der Stadt Hann. Münden in der Altstadt. Kann 380 000 Euro an Bundesmitteln kommen dem Gebäude nun zugute. (Archiv) © Jens Döll

Für das Rathaus in Hann. Mündens Innenstadt gibt es Geld vom Bund. Laut einem SPD-Bundestagsabgeordneten über 300 000 Euro. Damit soll die Sanierung sichergestellt werden.

Hann. Münden – Der Bund unterstützt das historische Rathaus in Hann. Münden mit einem Betrag von 384 487 Euro im Rahmen seines Denkmalschutz-Sonderprogramms. Das teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps gestern mit. In seiner Sitzung habe der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Mittel dazu freigegeben.

Mittel vom Bund für Rathaus in Hann. Münden

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps äußert sich dazu wie folgt: „Ich freue mich außerordentlich über die Unterstützung des Bundes in Höhe von 384 487 Euro für das historische Rathaus in Hann. Münden. Das Rathaus ist ein bemerkenswertes Beispiel der Weserrenaissance und zieht Touristen magisch an. Es sollte jedoch nicht nur für Touristen zugänglich sein, sondern auch wieder zu einem Identifikationspunkt und einem integrativen Ort der Begegnung für die Bürger von Hann. Münden werden. Hier sollen kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen erlebbar sein und ein zentraler Bürgerservice angeboten werden können.“

Führungen sollen Sanierungsstand in Münden zeigen

Der bereits restaurierte Dachstuhl solle der Öffentlichkeit durch Führungen zugänglich gemacht werden, da er durch seine Originalität und Einzigartigkeit hervorsteche. Dafür seien Gebäudesanierungen und funktionelle Änderungen der Räume und Zuschnitte notwendig, um das gefährdete Baudenkmal langfristig zu erhalten. Die Baumaßnahmen seien in mehreren Schritten geplant worden und könnten bei entsprechender Förderung aufeinanderfolgend durchgeführt werden. Ein separater Bauabschnitt sei bereits 2021 mit Hilfe von kommunalen Eigenmitteln, Fördermitteln des Landesdenkmalschutzes und des Kommunal-Investitionsförderpakets umgesetzt worden.

„Es ist ein großer Erfolg, dass es gelungen ist, das historische Gebäude inklusiv umzugestalten, und dieser Erfolg sollte vollständig realisiert werden. Die Wiedereröffnung des Rathauses ist Teil einer Strategie, die darauf abzielt, die herausragende Fachwerkstadt nachhaltig zu stärken, indem ihren Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, ihre ganz besonderen Anziehungspunkte zu erleben“, so Schraps abschließend. (Thomas Schlenz)