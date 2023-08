Auf dem Weg zur Gemeinnützigkeit: Förderverein Forstbotanischer Garten setzt sich für Naturdenkmal ein

Von: Petra Siebert

Der Forstbotanischer Garten in Hann. Münden soll erhalten werden. Daher befindet sich der Förderverein Forstbotanischer Garten gerade im Anerkennungsverfahren für die Gemeinnützigkeit.

Hann. Münden – Um das historische Naturdenkmal Forstbotanischer Garten zu erhalten und zu verbessern, gründeten Ute Fellenberg und Dr. Anne Hafer vor zwei Jahren den „Freundeskreis Forstbotanischer Garten Hann. Münden“ mit rund 40 Unterstützern.

Im März dieses Jahres bildete sich aus dem Freundeskreis der „Förderverein Forstbotanischer Garten Hann. Münden“ mit zurzeit 34 erwachsenen Mitgliedern und jugendlichen aktiven Helfern. Den Vorstand bilden Manfred Mehring-Lemper (Vorsitzender), Günter Riemann (Schatzmeister), Ute Kretschmann (Schriftführerin), Ute Fellenberg und Jan-Peter Canehl (Beisitzer), zu Kassenprüferinnen wurden Birgit Zeidler und Iris Hechler-Bartels gewählt. Mitte Juli erfolgte die Eintragung ins Vereinsregister. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist beantragt.

Bereits ein Treffen im November 2021 mit dem inzwischen gestorbenen Leiter des Forstamtes Münden Dr. Thomas Schmidt-Langenhorst und dem zuständigen Revierförster Marco Brandau bewirkte, dass die Hauptwege vonseiten des Forstamtes verbessert wurden. Außerdem wurde ein Werkvertrag an eine junge Frau mit Forstexamen vergeben, um die Texte einer ersten Beschilderung von 30 ausgewählten Bäumen zu erstellen. Das Projekt wurde durch Fritz Fehrensen und seiner Firma Exor Trading GmbH großzügig finanziell unterstützt.

Ein großer Erfolg war das erste, von Volker Meng vorgenommene Parkseminar im März 2022 mit umfangreichem Arbeitseinsatz des Freundeskreises und anschließendem Vortrag.

Die weitere Zusammenarbeit mit den Landesforsten erfordert jedoch eine rechtlich verbindlichere Form und versicherungstechnische Absicherung der Beteiligten, heißt es vom Freundeskreis.

„Bereits im Mai, nach Abschluss einer Versicherung für den Verein, konnte mit den Landesforsten ein Gestattungsvertrag abgeschlossen werden“, sagt dazu Manfred Mehring-Lemper. „Darin ist festgelegt, dass sich der Verein in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Forstamtsleiter und dem Revierförster Marco Brandau sowie dem Naturpark Münden für die Pflege und die Erhaltung des Forstbotanischen Gartens mit einsetzt“.

Geplant ist die Pflege des vor 150 Jahren angelegten Wegenetzes, Erhaltung der Artenvielfalt durch Auslichtung und Beseitigung unerwünschten Jungwuchses und Nachpflanzungen, Beschilderungen und Nachbestimmung von Arten, Führungen und Vorträge, Einbeziehung der Besucher zum Schutz der Anlage.

„Der Verein ermöglicht es, Spenden einzuwerben, beispielsweise für neue Bänke, Beschilderung, Neugestaltung der Eingangstafel“, macht der Vorsitzende deutlich. Vor allem garantiert er einen Versicherungsschutz für alle Mitglieder und Nichtmitglieder bei Arbeitseinsätzen, die zwei bis dreimal im Jahr vorgesehen sind.

Sie werden vom Leiter des Forstbotanischen Gartens der Universität Göttingen Volker Meng fachlich begleitet und mit interessanten Hintergrundinformationen bereichert. „Vielleicht bildet sich auch eine kleinere Gruppe, die zwischen den Arbeitseinsätzen für bestimmte Bereiche die Patenschaft übernimmt“, hofft Mehring-Lemper. Der junge Verein freue sich über weitere Unterstützung und Mitglieder.

Eine Mitgliedschaft, aktiv oder als Fördermitglied kostet 25 Euro im Jahr. Der Vorstand verschickt auf Anfrage Satzung und Beitrittserklärung. Eine Website ist in Arbeit. (Petra Siebert)

Lange Zeit vernachlässigt

Die 1868 gegründete Forstakademie wurde 1939 der Universität Göttingen als Fakultät angegliedert. Der Umzug dorthin erfolgte aber erst 1970. Die Betreuung des Hann. Mündener Gartens wurde den Landesforsten und damit dem Forstamt Kattenbühl übergeben. 1970 war der Garten durch die Errichtung der Fassfabrik und des Gymnasiums mit Sportplätzen auf etwa die Hälfte geschrumpft. Dem damaligen Zeitgeist entsprechend, sollte die Fläche für Bebauungen, Straßen, Parkplätze oder Sportanlagen gerodet werden. Um weitere Flächenverluste und die Entnahme von Pflanzen für den neuen Forstbotanischen Garten in Göttingen zu verhindern, gründete Dr. Josef Racz (damals Professor an der Fachhochschule für Forstwirtschaft Hildesheim/Holzminden, heute HAWK in Göttingen), 1974 die „Gemeinschaft zur Förderung des Botanischen Gartens zu Hann. Münden e.V.“, in der sich auch besonders Claus Chwalczyk (Forstdirektor) engagierte. Später gab es nicht mehr genügend aktive Mitglieder und 2003 wurde die Gemeinschaft aufgelöst. In vergangener Zeit erfuhr der Garten eine wesentliche Verbesserung. 2009 konnten Ergebnisse und Vorschläge aus zwei studentischen Examensarbeiten vor allem durch die Berufsbildende Schule Hann. Münden umgesetzt werden. Ruhebänke, Sitzgruppen, viele Infotafeln und später ein großes Insektenhotel wurden eingebracht. Allerdings ist von alledem nur noch ein kleiner Teil vorhanden. Die Ursache ist hauptsächlich Vandalismus.