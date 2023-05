Ein ungebetener Gast: Marika Wedekind aus Hemeln veröffentlicht Buch über Parkinson

„Mein (P) Buch“

Marika Wedekind aus Hemeln veröffentlicht ein Buch über Parkinson. „Mein (P) Buch, die Geschichte von einem ungebetenen Gast“ veröffentlicht sie im Eigenverlag.

Hemeln – „Wenn ich auf meine Krankheit angesprochen wurde, habe ich gar nicht reagiert. Egal wer es war, ich habe ihn stehen lassen und bin dann einfach weggegangen. Manchmal sagte ich auch klar und deutlich, dass ich darüber nicht reden würde“.

Hann. Münden: Frau aus Hemeln schreibt Buch über Parkinson

Das ist ein Zitat aus dem Buch „Mein (P) Buch, die Geschichte von einem ungebetenen Gast“, geschrieben von Maria Isabella, besser bekannt unter Marika Wedekind aus Hemeln (Ortsteil von Hann. Münden), einer mitten im Leben stehenden Powerfrau, die ihren Weg mit einer sich schleichend immer weiter verschlimmernden Krankheit beschreibt.

Vor zwölf Jahren erhielt sie die Diagnose, an Parkinson erkrankt zu sein. In ihrem Buch schreibt sie immer nur von (P), sie nennt nie den Namen der Krankheit. „Diese (P) Erkrankung habe ich nicht akzeptiert“, erklärt sie. „Werde ich und will ich auch nicht. Ich kann einen Feind, der meinen Körper zerstört, nicht akzeptieren“.

Sie habe in den Jahren gelernt mit (P) zu leben oder besser gesagt, sich mit ihm zu arrangieren. „Ich habe aber festgestellt, dass ich durch (P) auch andere Seiten an mir entdecken durfte, die ich vorher nicht kannte und die mir nie bewusst waren“, so Wedekind.

„Ich hatte eigentlich nie die Idee über meine Krankheit zu schreiben, denn ich wollte mich nicht mehr als nötig mit (P) beschäftigen“, erzählt die Autorin.

Da sie gerne Tagebücher bei Besuchen ihrer Tochter geschrieben hat, ermutigte ihre Freundin Marianne Görnandt sie, ein Buch über (P) zu schreiben. Doch es dauerte eine Weile von der Idee zum Umsetzen.

Die Krankheit (P) als ungebetener Begleiter

Zunächst war der Sinn die Gefühle auf Papier zu bringen, sich den Kummer von der Seele zu schreiben und die Gedanken an die Krankheit im Unterbewusstsein zu verarbeiten. Nach dem Niederschreiben einiger Begebenheiten ging es ihr besser. Doch dann kam die Idee, anderen Betroffenen, die das gleiche Schicksal ereilt hat, zu helfen und Mut zu machen. Marika Wedekind beschreibt die Krankheit als einen ungewollten Partner, einen Untermieter, ein ungebetener Gast, der ein Schmarotzer und dickfellig ist, der sich eingenistet hat und nicht mehr geht. „Ich habe mich weitestgehend davon befreit, es gibt im Leben noch mehr als (P), ich versuche frei zu sein, mich nicht rein zu steigern“, macht sie deutlich.

In dem Buch lässt sie ihre Dialoge mit (P) einfließen. Es soll nach ihrer Darstellung so für den Leser gut nachvollziehbar sein, wie ihr Verhältnis zu (P) ist, wie sie damit lebt und was (P) alles mit mir macht. Und zwischendurch meldet sich auch mal eine selbstkritische Stimme zu Wort, sie beginnt immer mit „Hallo Frau Wedekind“.

Humor trotz Krankheit nicht verloren

„Ich werde das Buch auch Frank Elsner schicken, er ist auch an (P) erkrankt. Ich weiß, dass ich ein wenig verrückt bin, aber es ist ein Wunsch oder eigentlich mehr ein Ziel, mein fertiges Buch in der NDR-Talkshow vorstellen zu dürfen. Und ein Traum: Dabei neben Udo Lindenberg zu sitzen“.

Eine Botschaft von der Autorin: „Ich möchte mit meinem Buch erreichen, dass Betroffene lernen, mit der Krankheit zu leben, sie trotzdem nicht einfach hinnehmen, sondern kämpfen. Sie sollen sich nicht gehen oder einnehmen lassen.“

Vier Jahre, mit längeren Unterbrechungen, hat es gedauert, bis das 270-Seiten-Buch fertig war, nun ist es im Selbstverlag in einer Auflage von 300 Exemplaren erschienen.

Die Illustrationen und Titelgestaltung stammen von Sarah Wolf von der Wunderkammer aus Hann. Münden. „Sie hat die Illustrationen, so wie ich sie im Kopf hatte, umgesetzt“, erläutert Wedekind.

Es ist kein Roman, es ist kein Fantasy- oder Sachbuch, keine Biografie und auch keine Science-Fiction. Es liest sich eher wie ein Krimi, gepaart mit einem Thriller in dem „(P)“ der Bösewicht ist. Er ist unberechenbar und man weiß eigentlich nicht, was er in der nächsten Zeit anstellen wird.



Eindrucksvoll und direkt schildert sie ihre Ängste und die Verzweiflung, ebenso wie Momente voller Hoffnung und Nachdenklichkeit. Auch Spannung hat die Autorin geschickt mit eingebracht. So beispielsweise das Hinauszögern, ihrem Mann, ihrer Familie und ihren Freunden von der Krankheit zu berichten.



Oder bei dem Teil der Hirnstimulationsoperation. Hat es was gebracht oder nicht? Langsam wird der Leser zum Ergebnis geführt: Die Hirnstimulation hat den gewünschten Erfolg gebracht. Bewundernswert sind der trockene und auch der herzliche Humor, den sie trotz ihrer Krankheit nicht verloren hat.



Besonders die selbstkritische Stimme beinhaltet witzige und spritzige Elemente, wie bei „Hallo Frau Wedekind, ich muss Sie mal wieder stoppen. Manchmal sind Sie aber doch etwas durch geknallt. Sie liegen mit zerstörter Hüfte in der Notaufnahme und sehen sich die Ärzte an, machen auch noch Komplimente über gutes Aussehen.



Ich stelle mal wieder fest, dass Sie ein sehr spontaner Mensch sind und ihren Schnabel nicht halten können. Manchmal tut mir ihr Mann doch etwas leid“. Andere Passagen sind sehr emotional, unter anderem wenn sie ungeschminkt realistische Ereignisse wieder gibt.



Bewundernswert die Offenheit, mit der sie ihr Leben beschriebt, das (P) in den zwölf Jahren auf den Kopf gestellt und in einem wohl geordneten Leben Chaos verbreitet hat. (Petra Siebert)

Erste Buchvorstellung Eine erste Buchvorstellung findet am Donnerstag, 01.06.2023, 18 Uhr, im Hemelner Dreschschuppen statt. Marika Wedekind wird die Situationen lesen, den Part der inneren mahnenden, manchmal drohenden, Stimme übernimmt ihre Freundin Marianne Görnandt und als (P) tritt ihr Mann Dirk Wedekind auf. Jeder der kommen möchte, ist gern gesehen, der Eintritt ist frei. Wer an einem Buch interessiert ist, kann es bereits nach der Buchvorstellung für 14,99 Euro erwerben (Druckerei Boxberger, Marsberg), später über E-Mail bei marika.wedekind@t-online.de. Außerdem wird es auch an verschiedenen Stellen ausgelegt.

