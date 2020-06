Fußplatte gegen Schaufenster geworfen - Polizei sucht Zeugen 

Ein Unbekannter hat in Hann. Münden im Landkreis Göttingen randaliert. Er warf eine schwere Fußplatte gegen ein Schaufenster, die Polizei sucht Zeugen. Symbolbild.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Hann. Münden. Ein Unbekannter hat ein Schaufenster beschädigt. Tatwerkzeug war eine schwere Platte.

Hann. Münden– Ein Unbekannter warf in der Nacht zu Sonntag, 31.05.2020, eine 25 Kilogramm schwere Fußplatte gegen eine Schaufensterscheibe in der Langen Straßen in Hann. Münden.

Hann. Münden: Unbekannter wirft Platte

Die Polizei teilt mit, dass die Tatzeit etwa zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr liege, da ein Zeuge den Knall und das Splittern von Glas gehört habe. Ermittlungen ergaben, dass die Platte vermutlich aus der benachbarten Speckstraße stammt, so die Polizei. Ein Eindringen durch das beschädigte Fenster in das Lokal fand nicht statt. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Polizei in Hann. Münden sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum etwas bemerkt haben.

Kontakt zur Polizei in Hann. Münden unter der Telefonnummer 0 55 41/95 10.

Von Jens Döll