Wo Mündens Schinder lebte und arbeitete: Gestank, Leder und Knochenmehl

Von: Sarah Schnieder

Der englische Zeichner Thomas Rowlandson (1757 bis 1827) gibt uns einen Eindruck von dem durchaus schweren Beruf des Abdeckers. Zeitgenössische Alltagsszenen dieser Art, entstanden um 1800, aus unserer Region sind nicht bekannt. © Gemeinfrei/Wikipedia.org. Repro: Sarah Schnieder

Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit gab es sogenannte „unehrliche Berufe“. Dazu gehörten die Schinder. In Hann. Münden waren sie aber von der Stadt angestellt, das zeigt die Quellenlage.

Hann. Münden – Ob Lumpensammler, Schäfer, Leineweber, Totengräber oder Scharfrichter – Manch einer hat schon einmal etwas von den sogenannten unehrlichen Berufen gehört. Gemeint ist damit nicht etwa, dass diejenigen, die sie ausübten, verlogen und falsch waren. Bei der Bezeichnung ging es um die in früheren Zeiten überaus wichtige gesellschaftliche Ehrbarkeit.

Schinder galten als „unehrlich“ in der Stadtgesellschaft

Bestimmten Berufsgruppen blieb diese versagt. Dazu zählte auch der Schinder –auch Abdecker genannt – und das, obwohl er eine für die Stadt sehr wichtige Aufgabe erfüllte. Mündens Abdecker war dabei eine kleine Besonderheit. Aber von vorn.

Was bedeutet Ehrlosigkeit im Mittelalter und der Frühen Neuzeit überhaupt? Wer ehrlos oder auch „anrüchig“ war, konnte keine bürgerlichen Ehrenrechte innehaben und keiner Zunft oder Gilde angehören. Beim Abdecker beispielsweise kam dann natürlich noch hinzu, dass sein Gewerbe ein eher geruchsintensives war.

Denn: Der Abdecker hatte die toten Tiere im Stadtbereich fortzuschaffen. Aus hygienischer Sicht einer der wichtigsten Berufe. Aufgrund des mit diesem Beruf verbundenen Gestanks und der Krankheitsgefahr – es bestand eine hohe Gefahr, sich mit Milzbrand zu infizieren – durch die Tierkadaver lebte der Abdecker für gewöhnlich außerhalb der Stadt. Nicht aber in Münden. 1443, so schreibt Karl Brethauer, kaufte Tile Hamman das Schinderhaus, das seinerzeit in der Kiesau lag. Im gleichen Jahr geht eine Strohlieferung ans Schinderhaus – wohl um das Dach neu zu decken, wie Brethauer weiter berichtet. Es folgten weitere Reparaturen, bis das Haus 1499 abgerissen wurde. Woher wissen wir das? Weil der Abdecker im städtischen Dienst stand und deshalb die Kosten in den Kämmereirechnungen auftauchen.

Ebenfalls auf städtische Kosten wurde im Folgejahr Am Plan ein neues Schinderhaus gebaut, zwischen der Hausnummer 19 und der späteren „Kinderbewahranstalt“. 1612 bekam der Schinder dann noch einmal einen Neubau.

Verwendet wurde dafür unter anderem Baumaterial aus dem Abriss des Hauses von Hans Bödicker in der Nähe des Rathauses. Dort blieb der Abdecker lange Jahre. Erst 1839 wünschte die Stadt eine Verlegung des Betriebs in die Radbrunnenstraße.

Aber auch dort wurde der Gestank natürlich nicht weniger und es gab Beschwerden. 1850 hatte die Stadt dann wohl endgültig „die Nase voll“ und stellte dem Abdecker „fünf Morgen Land“ in Hermannshagen zur Verfügung. Unterhalb des heutigen Friedhofes bestand der Betrieb noch einmal 30 Jahre, bis die städtische Abdeckerei vollkommen verschwand. Aber was machte der Abdecker eigentlich mit den Kadavern? Zunächst einmal ist wichtig, zu wissen, dass sämtliche tote Tiere in den Besitz des Abdeckers übergehen, sodass er diese verwenden kann. Das tat er auch.

Abflusskanal des Rathauses reinigen

Da waren zum einen natürlich die Häute der Tiere, aus denen Leder gewonnen (die Abdecker gerbten häufig selbst) und dieses dann weiterverarbeitet werden konnte.

Und zweitens gab es die Knochen, die, fein zerkleinert, Knochenmehl und damit einen beliebten Dünger ergaben. Ferner ergab die Verwertung Fette, Leim, Seife, Felle und Viehfutter. Der Abdecker hatte noch weitere Aufgaben. Er musste beispielsweise auch das Gefängnis und den Abflusskanal des Rathauses reinigen. Das größte Betätigungsfeld blieb aber die Tierkörperbeseitigung. Wie viel die Dienste des Abdeckers gekostet haben, kann beispielhaft auch einer Kämmereirechnung, und zwar der von 1619 entnommen werden.

Daraus geht hervor, dass der Abdecker eine „tote Katze aus Martin Grabens Brunnen gelangt“ und dafür neun Groschen sowie „einen Hund vom Rathaus zu tragen, einen Groschen“ erhalten hat. Es kann festgehalten werden: Bei allem Krankheitsrisiko und schlechtem Ruf, der Abdecker war durch die Eindämmung der Seuchengefahr für die Stadtbevölkerung einer der wichtigsten Berufe in Mittelalter und Früher Neuzeit. (Sarah Schnieder)