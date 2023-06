Von Meerjungen und Maulwürfen: Grundschulen nahmen Angebote des Lesenetzwerkes gut an

Von: Kira Müller

Finn Flosse hat ein Geheimnis, dem die Grundschüler gemeinsam mit Tanja Fuchs nachgegangen sind. © Eleonore Dehnerdt

Das Angebot des Lesenetzwerkes in Hann. Münden wurde von Grundschulen gut angenommen. Die Ausstellung „1 000 Bücher – 1 000 Chancen zu Klima, Energie, Umwelt, Natur“ war in der Kirche St. Blasius zu sehen.

Hann. Münden – Im Rahmen der Wanderausstellung „1 000 Bücher – 1 000 Chancen zu Klima, Energie, Umwelt, Natur“ hat das Lesenetzwerk im Mündener Kulturring viele Aktionen für die Grundschulen der Region Hann. Münden organisiert. Wir geben einen kleinen Einblick in gelungene Veranstaltungen:

Hann. Münden: Grundschulen nahmen Ausstellung an

Ein Garten mit Teich, giftigen und ungiftigen Pflanzen sowie Hühnern – den durften sich zwei Grundschulklassen, nacheinander anschauen. Er gehört Eleonore Dehnerdt und Martin Czichelski. „Wir hatten uns im Vorhinein viele Gedanken gemacht und deshalb war es gut, dass eine Lehrerin zuvor zu Besuch bei uns war und wir alles gut absprachen“, sagt Eleonore Dehnerdt von der Bürgerinitiative Münden blüht und summt.

Ihr Mann war die ganze Zeit unten am großen Teich, und dort seien immer Kinder gewesen, die viele Fragen hatten oder ganz liebevoll und vorsichtig die im Eimer herausgenommenen Fische und Kaulquappen berühren konnten.

Hühner, Fische, Blumen: Grundschüler besuchten den Garten von Eleonore Dehnerdt und Martin Czichelski. © Dehnerdt/privat

„Ich selber konnte mit aufmerksamen, aufgeschlossenen Kindern im Gespräch sein, Pflanzen erklären, unsere Hühner vorstellen, die sorgsam und ruhig gefüttert werden durften und die warmen, frisch gelegten Eier wanderten von Hand zu Hand und konnten anhand des Aussehens der Legehennen zugeordnet werden“, so Dehnerdt. Sie freut sich, wie viele Fragen die Kinder hatten. Wie offen und rücksichtsvoll sie waren und wie ehrlich sie ihre eigenen Freuden und den Kummer aussprachen.

„Als es zwei Tage später an der Tür klingelte, und von einer Schülerin eine Mappe abgegeben wurde mit den Bildern als Dankeschön der Kinder und dem Dank der Lehrerinnen, wussten wir, dass es richtig war, den Kindern die Gelegenheit zu geben, in Ruhe durch den Garten zu gehen, sie willkommen zu heißen und ihnen diese besondere Zeit zu schenken. Der Tag war auch ein großes Geschenk für uns. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte – Ja, so ist es“, sagt Dehnerdt.

Finn Flosse räumt auf

Eine zweite Veranstaltung beschäftigte sich mit dem Thema Meer. Warum bekommen der Meerjunge Finn Flosse und seine Freunde nach dem Essen so oft Bauchschmerzen? Diesem Geheimnis sind 44 Zweitklässler der Grundschule Königshof mit Tanja Fuchs vom Lesenetzwerk in der St. Blasiuskirche auf den Grund gegangen.

Ein Dankeschön an Eleonore Dehnerdt und Martin Czichelski: Ein Bild von ihrem Garten. © Dehnerdt/privat

Schnell fanden es die Kinder heraus: Die schönen, bunten und glitzernden Dinge auf dem Meeresgrund sind für die Meerbewohner gefährlich – es handelt sich um Plastikmüll der Menschen. Durch interaktives Vorlesen waren die Schüler in die Geschichte mit eingebunden und konnten so auch ihre eigenen Erfahrungen und Vorstellungen einbringen, erklärt Tanja Fuchs. Am Ende der Veranstaltung malten alle ein eigenes Bild mit den Charakteren oder Handlungen aus der Geschichte. Durch das Zusammenspiel von Vorlesen und Mitmachen sei es, trotz der hohen Anzahl an Kindern, eine tolle Vorlesung gewesen und die Kinder hätten sichtlich Spaß dabei gehabt, so Fuchs. Das Thema „Plastikmüll“ wurde von den Lehrerinnen nach der Vorlesung in der Schule noch nachbereitet, und die Kinder konnten ihre angefangenen Bilder in Ruhe zu Ende malen.

Maulwurfstadt

Um Bilder ging es auch bei der Veranstaltung mit Ute Dubbel in der St. Blasiuskirche: Lesen ohne gedruckte Worte – die eindrucksvollen Illustrationen von Torben Kuhlmann, Autor des Buches Maulwurfstadt, auf eine große Leinwand projiziert, bedurften keiner erklärenden Texte. Die Schüler der Klassen 3a und 3b der Grundschule Hermannshagen „lasen“ mit großem Engagement gemeinsam mit Ute Dubbel vom Lesenetzwerk die Geschichte der Maulwürfe, die im Laufe mehrerer Generationen eine immer größere Stadt mit wachsender Industrie, Wirtschaft, Verkehr und persönlichem Komfort unter der Erde bauten, heißt es von Brunhilde Ulbricht vom Mündener Kulturring. In der Folge entstand auf der Wiese über der Maulwurfstadt ein Meer von Maulwurfshügeln mit Schornsteinen, bis zuletzt nur noch ein kleiner Rest Grünland übrig blieb, der mit einem Absperrband geschützt werden musste.

Auf der letzten Seite des Buches gab es Zeitungsausschnitte und Fotos aus der Maulwurfstadt, die zeigten, dass inzwischen Veränderungen stattgefunden haben: Es werden Windräder gebaut, Flächen begrünt und Verträge für eine Verbesserung der Umwelt geschlossen. Die Kinder entwickelten dazu noch viele Ideen, wie das Leben in der Maulwurfstadt weitergehen könnte. Sie wünschten sich vor allem grüne Oasen mit Spielplätzen und weniger Autoverkehr. (Kira Müller)