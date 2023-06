Unterschriften für die Brücke: Überweg am Tanzwerder soll gerettet werden

Von: Thomas Schlenz

Überqueren verboten: Die Hängebrücke am Tanzwerder in Hann. Münden ist gesperrt. Bürger setzen sich für ihre Erhaltung ein. © Jens Döll

Hann. Mündener Bürger setzen sich für Erhalt der Hängebrücke am Tanzweder ein. Diese ist seit längerem gesperrt. Es werden hohe Sanierungskosten befürchtet.

Hann. Münden – Wie geht es weiter mit der seit Monaten gesperrten historischen Hängebrücke in Hann. Münden zwischen Tanzwerder und Altmünden? „Wir haben jetzt über 2000 Unterschriften für den Erhalt und die Sanierung der Hängebrücke erhalten“, sagt Katrin Fischer. Sie warte jetzt darauf, was das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten für einen Sanierungsplan ergebe.

Hann. Münden: Unterschriften für Brücke gesammelt

„Wir brauchen möglichst schnell Zahlen, Daten und Fakten“, betont Fischer. Damit, dass man das Thema in die Öffentlichkeit getragen habe, habe man bereits viel erreicht, wie die zahlreichen Unterschriften verdeutlichen würden, so Fischer weiter. Das zeige, dass den Mündenern ihre Brücke am Herzen liege.

Besonders positiv überrascht habe sie, dass auch die Jugendlichen bei der Aktion „Pimp your town“, bei der sie in die Rolle von Ratsmitgliedern schlüpfen durften, den Erhalt und die Instandsetzung der Brücke gefordert hatten.

„Viele Vereine haben bereits angefragt, ob sie spenden können“, sagt Fischer. Zunächst müsse aber ein Sanierungskonzept stehen, bevor Spenden gesammelt werden könnten. „Wir hoffen, dass das Gutachten Ende August, Anfang September fertig sein wird, damit wir wissen, wie es weitergehen kann“, sagt die Inhaberin von Schelp und Fischer oHG. Die Hängebrücke war bereits Ende vergangenen Jahres von der Stadt Hann. Münden gesperrt worden, nachdem eine Überprüfung des Landesrechnungshofs ergeben hatte, dass das Bauwerk nicht mehr tragfähig ist.

Hohe Kosten für Sanierung in Hann. Münden befürchtet

Um solide Zahlen über die Kosten einer Sanierung zu erhalten, hatte Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg erklärt, ein Sanierungsgutachten in Auftrag geben zu wollen. Mithilfe des Gutachtens wisse die Stadt,was ein Abriss, eine Sanierung oder Neubau kosten würde. Die Stadt müsse einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen, um eine Haushaltsgenehmigung zu erlangen.

Nach ersten groben Schätzungen lägen die Kosten für eine Sanierung der historischen Hängebrücke mindestens in einem mittleren sechsstelligen Bereich, hatte Dannenberg im März dieses Jahres mitgeteilt. (Thomas Schlenz)

Reparatur brachte nur kurzfristig Erfolg Die ursprünglich 1901 eröffnete Brücke verbindet den Tanzwerder mit Altmünden. Bereits im Oktober 2018 war der Fußgängerüberweg schon einmal geschlossen worden. Nach einer provisorischen Reparatur hatte die Brücke die Note 3,5 erhalten und durfte wieder betreten werden. Ende der 1970er-Jahre sei sie das letzte Mal grundlegend saniert worden. Bei der Reparatur 2019 habe bereits festgestanden, dass diese Arbeiten lediglich kurzfristig Erfolg bringen würde.