Mündener Lastenrad Leila darf ab sofort bepackt werden

Jetzt steht Leila in Hann. Münden bereit: Raimund Nowak von der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg (links) überreichte das Lastenrad symbolisch an die stellvertretende Bürgermeisterin Nortrud Riemann und an Jürgen Trittin, Grüne. Die Grünen hatten die Initiative Freies Lastenrad in die Region gebracht. Ole durfte die Bänder zerschneiden.

Hann. Münden. Ob mit Anhänger oder Transportkasten, mit Packtaschen oder Gepäckträger: Es passt ganz schön viel drauf auf ein Fahrrad. Das zeigte die „Tour de Natur“, als sie am Montag auf dem Kirchplatz in Hann. Münden Station machte. So verschieden die Vehikel, so gemischt sind auch die Teilnehmer, die aus dem ganzen Land kommen und zwischen zwei Monate und 72 Jahre alt sind.

Und aufgepackt werden darf jetzt auch in Hann. Münden: Das erste freie Lastenrad in einer kleineren Stadt steht nun bereit. Überrreicht wurde es am Montag von Raimund Nowak von der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Mobilität sei in der Metropolregion ein großes Thema, sagte er. Bei der E-Mobilität dürfe man sich nicht auf Pkw beschränken, im Gegenteil: Im Hinblick auf Lastenfahrräder, die mit einem Elektro-Motor ausgestattet sind, sieht er „eine kleine Revolution“. Das Mündener Leih-Lastenrad – kurz: Leila – hat ebenfalls einen Elektro-Motor, der umso stärker arbeitet, je größer die Belastung ist. Zwei Getränkekisten passen in den abschließbaren Transportbehälter, der aber auch gegen einen anderen Aufsatz ausgetauscht werden kann, in dem Kinder sitzen können, sagte Hartmut Teichmann von den Mündener Grünen.

Der Kinderkasten werde in Kürze bereitstehen. Und so ein Fahrrad-Ausflug sei für den Nachwuchs viel angenehmer als eine Fahrt im Auto, warb er. Die Grünen unter Federführung von Viola von Cramon hatten sich in der Region für die Initiative Freies Lastenrad stark gemacht und arbeiten mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub zusammen. Mit Vollfederung sei Leila gut fürs Mündener Pflaster gerüstet und mit einer stufenlosen Gangschaltung leicht zu bedienen. Jürgen Trittin, Grüne, probierte das, wie einige andere, auf dem Kirchplatz gleich aus. „Wir brauchen mehr Fläche für Fahrradfahrer“ sagte er und erntete Applaus. Beispielhaft nannte er das Mobilitätsgesetz in Berlin, das dem Radverkehr mehr Platz einräumt.

Der Elektro-Motor gibt dabei dem alten Drahtesel frischen Schub, machten Nowak und Trittin deutlich, und Wolfgang Schuch von der Tour de Natur unterstrich das: Während er vor 15 Jahren bei der Tour mit seinem Fahrrad mit Anhänger einen Berg nicht hinauf kam – Trittin habe beim Schieben geholfen – klappe das heute sogar mit deutlich mehr Ladung. Die Initiative Freies Lastenrad sei ein bundesweites Netzwerk, das mit einem Fahrrad in Köln vor fünf Jahren begann und heute in 77 Städten daheim sei.

Nortrud Riemann, stellvertretende Bürgermeisterin, dankte für Leila und warb, „Fahrräder kann man überall gut gebrauchen, nicht nur in der Stadt.“

Die Tour de Natur ist noch bis zum 4. August unterwegs. Dann wollen die Teilnehmer in Leipzig ankommen.

www.tourdenatur.net

Fotos vom Zwischenstopp in Hann. Münden: https://zu.hna.de/tournatur2018