Hann. Münden im Herzen: Schweizerin kehrt immer wieder an die Weser zurück

Das Sonnenuhr-Haus: Sigrid Hertig (89) steht vor dem früheren Haus ihres Großvaters Albert Hofmeister. Es ist das Haus mit der Sonnenuhr an der Langen Straße 20 in Hann. Münden. © Ekkehard Maass

Die Schweizerin Sigrid Hertig kehrt immer wieder an die Weser nach Hann. Münden zurück. Dort verbrachte sie ihre Kindheit und erlebte auch die Luftangriffe auf Münden.

Hann. Münden – Als Sigrid Hertig vor dem früheren Haus ihres Großvaters steht, ist die Erinnerung sofort wieder da. Es ist, als ob sie wieder ein Kind von zehn Jahren ist, das mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Geschwistern vor dem Krieg im Osten nach Hann. Münden geflohen ist, der Heimat ihrer Mutter. Das war Ende November 1944. Ihr Weg führte die heute 89-Jährige später in die Schweiz, wo sie heiratete und eine Familie gründete. Aber Hann. Münden hat sie nie vergessen. Sie kam immer wieder in die Stadt, wie auch jetzt wieder. „Es war für uns Kinder ein zweites Zuhause“, sagt sie und meint damit auch ihre beiden jüngeren Geschwister Dieter und Dagmar.

Aufgewachsen ist Sigrid Hertig (geborene Bargmann) in der ostpreußischen Stadt Elbing und dort bis 1944 auch zur Schule gegangen. Ihr Vater war dort Pastor. Aber Hann. Münden war ihr auch schon vor der Flucht vertraut. In den Ferien war die Familie immer mit den Kindern an die Weser zu den Großeltern gefahren. „Hier haben wir gespielt“, sagt sie und zeigt auf die Ecke Lange Straße/Marktstraße.

Sigrid Hertig (89) Am Haus ihres Großvaters © Ekkehard Maaß

„Wir waren eine richtige Kinderbande.“ Rechts neben dem Uhrengeschäft ihrer Großvaters Albert Hofmeister, dessen Vater August Hofmeister bereits Uhrmacher war und in der Rosenstraße ein Uhrmachergeschäft hatte – bis heute ist an dem seit einigen Jahren leer stehenden Geschäft auf einem Schild sein Name zu lesen, sei ein kleiner Tabakwarenladen gewesen, links eine Drogerie, daneben das Geschäft für Büro und Schulartikel der Familie Ehrhard, erinnert sie sich an die damaligen Bewohner und die Geschäfte. „Und dort oben“, sie weist auf die beiden Fenster „ihres“ Hauses neben der Sonnenuhr, „war unser Zimmer“. Dort hat die Familie bis Herbst 1946 gewohnt. Es sei eine unbeschwerte Zeit gewesen „bis die Bomben fielen“. Das war am Karfreitag 1945, am 30. März gegen 15 Uhr.

Sie hatte mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Dagmar unterhalb des Schlosses an der Stadtmauer Blumen gepflückt, als der Voralarm ging und dann auch schon die ersten Bomben fielen. Von der historischen Werrabrücke aus habe sie dann aus Richtung Gimte einen Knall gehört und dann schwarzen Rauch gesehen. Ziel war die dortige Kaserne gewesen. Die Werrabrücke sei voller Wagen mit abziehenden Soldaten gewesen, die plötzlich aus den Lastwagen gesprungen seien und Deckung unter den Autos gesucht hätten.

Erinnerungen an Kindheit und Krieg in Hann. Münden

Die Brücke mit ihren Einbuchtungen, sonst ein „wunderbarer Spielort“ für die Kinder des Viertels, war plötzlich Kriegsschauplatz. In Panik rannte sie mit Dagmar die Lange Straße hinunter nach nach Hause, wo die Mutter schon aufgeregt in der Tür stand. „Wo seid Ihr so lange gewesen“.

Bombenangriff auf Hann. Münden Karfreitag 1945. An diesen Tag erinnert sich Sigrid Hertig (geborene Bargmann) noch ganz genau. Über 70 Menschen starben. Unser Bild zeigt Zerstörungen in der Böttcherstraße. Das Bild entstand vermutlich 1946. © Repro: Stadtarchiv/Stefan Schäfer

Danach hätten sie alle im Kohlenkeller Schutz gesucht, erinnert sich Sigrid Hertig. Alle blieben unversehrt. Als der erste Angriff vorbei, flüchtete ihre Mutter mit den drei Kinder zum Schloss, um im Keller, dort war offizielle Luftschutzbunker für die Innenstadt, mögliche weitere Angriffe abzuwarten. Kaum waren sie dort, der Luftschutzwart hatte gerade die Tür verschlossen, sei auch schon die nächste Bombe gefallen.

Sie erinnert sich noch genau, wie es war, als sie den Keller nach dem Angriff verliessen. Die Sonne habe sie geblendet und die Vögel hätten gesungen. „Unglaublich. In der Natur war alles wie immer gewesen.“

Aber der Angriff auf Münden war schwer. Nach einem Bericht von Stadtarchivar Stefan Schäfer, den er 2020 für unsere Zeitung verfasste, seien bei dem Angriff auf die Kaserne in Gimte 70 Menschen schwer verletzt worden, über 60 hätten ihr Leben verloren. Auch im Bahnhofsviertel seien an dem Tag Bomben eingeschlagen. Drei Häuser seien zerstört und zahlreiche beschädigt worden. 15 Menschen seien dort gestorben. Sigrid Hertigs Mutter entschied noch am selben Tag, die Innenstadt zu verlassen. Sie habe Angst gehabt, es werde wie in Kassel, wo die ganze Altstadt am 22. Oktober 1943 zerstört worden war. „Wir hatten ja von Hann. Münden aus in der Ferne den Feuerschein am Himmel gesehen“, sagte Sigrid Hertig. „Wir bepackten unseren Bollerwagen und flüchteten zunächst in unseren Garten an der Blume.“

Flucht in den Wald

Später sei es weiter in den Wald gegangen, wo sie auch die Nacht verbrachten. Dann ging es weiter zu entfernten Verwandten nach Bühren, wo sie abwarteten, bis sich die Lage beruhigt hatte und sie nach Münden zurückkehren konnten. Nach dem Angriff am Karfreitag folgte in Münden keine 24 Stunden später, so berichtet Schäfer, ein weiterer Luftangriff. Ziel war der Bahnhof. Es habe Einschläge im Bereich des Botanischen Gartens und auf den Güterbahnhof gegeben. Mit der Einnahme Stadt durch amerikanische Truppen am 7. April 1945 war in der Region der Krieg vorbei.

Im Herbst 1946 schlug die Familie in Kassel ein neues Kapitel auf. Der aus dem Krieg heimgekehrte Vater hatte in Kassel eine Pastorenstelle bekommen, und für Sigrid Hertig ging es nach der Schulzeit im Münden an der Heinrich-Schütz-Schule in Kassel weiter. Und aus dieser Zeit hat sie bis heute vier Freundinnen, die sie regelmäßig besucht. „Du musst noch mal nach Kassel kommen“, hatten sie ihr kürzlich gesagt. Und Sigrid Hertig kam, erst nach Kassel und dann auch nach Hann. Münden mit den vielen Erinnerungen aus Kindertagen. (Ekkehard Maaß)

Das Sonnenuhr-Haus wurde im Jahr 1592 erbaut Das Haus mit der Sonnenuhr zählt zu den markantesten Fachwerkhäusern in der Mündener Altstadt. Es ist im Besitz einer Familie aus Bad Orb und steht seit Jahren leer. Im vergangenen Jahr gehört es zu den Veranstaltungsorten des DKKD-Festivals. Erbaut wurde es laut Inschrift am Gebäude im Jahr 1592 von einem Matheus Bruns. Die Sonnenuhr stammt aus dem Jahr 1948, berichtet Rudolf Wegner in seinen „574 Häuserspuren“, ein Beitrag zur Geschichte der Fachwerkhäuser in der Mündener Altstadt.