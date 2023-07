Hochsommer am Bienenstock: Pflanzen sind jetzt gefragt

Teilen

Freuen sich über die bunten Mohnfelder: Landwirt Marco Bleyer aus Meensen und Imker Sebastian Streit. © Sebastian Streit

Bienen sind extrem nützliche Lebewesen. Imker und Agrarwissenschaftler Sebastian Streit zeigt ihre Bedeutung für unser Leben auf und gibt Tipps für den Schutz der Insekten.

Hann. Münden – In den heißesten Wochen des Jahres, in denen wir Menschen die Sommersonne bei einem Eis oder einer Portion Pommes in Freibädern und an Seen genießen, bereiten sich die Honigbienen bereits allmählich auf den kommenden Winter vor. Dabei stellt die Sommersonnenwende am 21.06.2023 mit der Tag- und Nachtgleiche den Wendepunkt dar.

Altkreis Münden: Bienen bereiten sich bereits auf Winter vor

Die Natur hat den Punkt ihrer kraftstrotzenden Fülle überschritten. Die Tage werden wieder kürzer, was die Bienen sofort bemerken. Nachdem sich die Anzahl der Bienen seit dem Frühjahr explosionsartig auf bis zu 80 000 Bienen pro Volk vergrößert hat, legt die Bienenkönigin nach der Sommersonnenwende deutlich weniger Eier. Das Bienenvolk schrumpft nun in Vorbereitung auf den anstehenden Winter. Mit der kürzeren Tageslänge geht auch ein reduziertes Blütenangebot einher.

Blühflächen wie diese helfen auch den Bienen in der Region. © Sebastian Streit

Es ist für Honig- und Wildbienen nun gleichermaßen schwieriger, an ausreichend Nektar und Pollen zu gelangen. Man spricht in der Imkerei von weniger „Trachtpflanzen“, die die Bienen anfliegen können. Hier können Garten- und Balkonbesitzer etwas Gutes tun, indem sie etwa speziell abgestimmte Saatgutmischungen für sogenannte „Bienenweiden“ nutzen. Ergänzend können aber auch einzelne sommerblühende Pflanzen angepflanzt werden: Hierzu eignet sich zum Beispiel Lavendel (Lavendula spp.), Fette Henne (Hylotelephium spp.), Natternkopf (Echium spp.), Sonnenblume (Helianthus annus) oder auch der Mohn (Papaver spp.).

Mohnblüte färbt die Landschaft in der Region rot

Dazu leisten auch die Landwirte im Altkreis Münden ihren Beitrag. In den vergangenen Wochen zeigte sich zum Beispiel unterhalb des Brackenbergs in Meensen – wie vielerorts – ein atemberaubendes rotes Blütenmeer aus Mohn. Dieser Bereich am Waldrand wurde durch den ortsansässigen Landwirt Marco Bleyer als mehrjährige Blühfläche angelegt. Sie bietet nicht nur den Bienen, sondern auch anderen Insekten ein attraktives Angebot und kann gleichzeitig auch als Refugialraum (Rückzugsort) für andere Tiere dienen.

Auch einjährige Blühstreifen an Feldrändern, charakteristisch erkennbar an den lila Blüten der Phacelia (Phacelia spp.), bieten wertvolle Pollen und Nektar. Über die Blühstreifenaktion des Landvolks Göttingen besteht die Möglichkeit, Blühstreifen-Pate zu werden: Im Jahr 2022 konnten so im Landkreis Göttingen 170 037 Quadratmeter zusätzliche Blühfläche angelegt werden.

In diesem Zusammenhang spricht man von Ökosystemdienstleistungen der Landwirtschaft, die auch Gegenstand aktueller Diskussionen zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene sind. Neben der Bedeutung solcher naturnahen Räume für den Erhalt der Biodiversität, sind sie auch eine Augenweide für uns Menschen. Heinrich von Kleist möge uns mit seinen Worten eine Inspiration für sonnige und unbeschwerte Tage in der Natur sein: „Honig wohnt in jeder Blume, Freude an jedem Orte, man muss nur – wie die Biene – sie zu finden wissen.“ (Sebastian Streit)