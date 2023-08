„Die Feuerwehr war mein Leben“: Dieter Röthig war seit 2012 Stadtbrandmeister

Dieter Röthig. Bis zum 31.07.2023 war er Stadtbrandmeister von Hann. Münden. Den Posten bekleidete er seit 2012. © Privat

Dieter Röthig war seit 2012 Stadtbrandmeister. Nun geht er in dieser Postion in den Ruhestand.

Hann. Münden – Dieter Röthig hat seit 2012 die Feuerwehr Hann. Münden als Stadtbrandmeister geführt. Am 31.07.2023 endete seine Amtszeit. Zuvor war er in seinem Heimatort Gimte von 1986 bis 1989 stellvertretender Ortsbrandmeister und von 1989 bis 2012 Ortsbrandmeister.

Wir sprachen mit ihm über seine Zeit als Feuerwehrchef und darüber, wie schwer ihm der Abschied aus dem aktiven Dienst fällt.

Herr Röthig, Sie haben seit 37 Jahren Verantwortung in der Hann. Mündener Feuerwehr getragen, zuletzt als Stadtbrandmeister. Was hat das für Sie bedeutet?

Es war mir eine Ehre, meiner Heimatstadt zu dienen. Es war für mich eine Berufung. Die Feuerwehr hat mein ganzes Leben geprägt. Ich hatte keine anderen Hobbys. Anderen Menschen zu helfen, war für mich das schönste Hobby auf der Welt.

Und was hat Ihre Familie dazu gesagt, dass Sie so oft weg mussten?

Man muss den richtigen Partner dafür haben, der einen bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe unterstützt.

Und Ihre drei Mädchen?

Die hatten Verständnis. Das war für sie in Ordnung. Wenn die Sirene oder der Melder ging, wussten meine Kinder sofort: Papa muss jetzt wieder los.

Wenn Sie junge Leute fragen, was sie mitbringen sollen, wenn sie zur Feuerwehr gehen wollen, was sagen Sie ihnen?

Sie müssen Team-Player sein. Denn Feuerwehr ist Teamarbeit. Kameradschaftliche Zusammenarbeit ist das A und O in der Feuerwehr. Zudem sollten sie sich ein bisschen für Technik interessieren. Klar ist auch: Feuerwehr ist keine leichte Arbeit. Man macht es, um Menschen zu helfen.

Wie alt waren Sie, als Sie eingetreten sind, und was war der Grund?

Ich bin 1971 eingetreten. Da war ich 16. Damals stand das Feuerwehrhaus in Gimte genau gegenüber von meinem Elternhaus. Wenn die Sirene ging, konnte ich verfolgen, wie die Feuerwehrleute kamen und mit dem Wagen zum Einsatz fuhren. Da habe ich mir gesagt, da könnte ich mithelfen. Das würde mir Spaß machen.

Feuerwehrleute müssen auch viel ertragen. Was war der schmerzlichste Moment für Sie als Feuerwehrmann?

Zu den schmerzlichsten Momenten als Feuerwehrmann gehörten die Großbrände in der historischen Altstadt von Hann. Münden und Unfälle auf der Autobahn mit tragischem Ausgang. Ich denke da an Unfälle, bei denen ein Elternteil oder sogar Mutter und Vater gestorben sind. Wir haben auf den Wagen Kuscheltiere, „Tröstebären“, um Kindern über schmerzliche Momente hinwegzuhelfen.

Wie verarbeitet man solche Situationen?

Mir hat es geholfen, mich gleich wieder in die Arbeit zu stürzen. Heute haben wir dafür auch psychologische Hilfe. Man darf so etwas nicht zu dicht an sich heranlassen, sonst wird man verrückt. Als Einsatzleiter habe ich immer erfahrene Kameraden in die erste Reihe gestellt, wenn es etwa darum ging, Unfallopfer zu bergen.

Feuerwehrleute investieren viel Kraft und Zeit, um für andere da zu sein. Bekommen sie dafür auch den Dank, der ihnen eigentlich zusteht? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?

Ja, wir bekommen Dank und Wertschätzung. Das muss man ganz klar sagen. Ich erinnere mich daran, dass bei Großbränden Menschen kamen und uns Getränke und etwas zu Essen brachten und immer wieder fragten, was sie sonst noch für uns tun können.

Schmerzt Sie der Abschied?

Es tut schon weh, nicht mehr dabei zu sein. Die Feuerwehr war mein Leben.

Was machen Sie jetzt mit der vielen Zeit?

Ich habe sechs Enkelkinder, drei Jungs wohnen nebenan, die einen schon in Anspruch nehmen. Außerdem werde ich in Zukunft zusammen mit meiner Frau mit unserem Wohnmobil mehr verreisen, da hier noch ein kleiner Nachholbedarf besteht. (Ekkehard Maaß)

Zur Person Dieter Röthig (67) bekleidete vom 01.01.2012 bis Ende Juli 2023 das Amt des Stadtbrandmeisters von Hann. Münden. Zuletzt im Rang eines Ersten Hauptbrandmeisters. Im Juli hat der Rat der Stadt beschlossen, ihn zum „Ehrenstadtbrandmeister“ zu ernennen. Der gebürtige Erlanger lebt seit 1971 in Hann. Münden. Mit 16 Jahren trat er in Gimte in die Feuerwehr ein. Röthig ist Vater dreier erwachsener Töchter und Großvater von sechs Enkelkindern. Er wohnt mit seiner Frau in Gimte. Von Beruf ist er Kfz-Elektriker, zuletzt arbeitete er als Verwaltungsangestellter im Ordnungsamt der Stadt.