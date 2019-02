Kameradschaft ERH feiert 40-jähriges Bestehen: „Keiner soll vergessen sein“

"Keiner soll vergessen sein.“ Diese Botschaft ist Detlef Fritsch wichtig, deshalb ist er seit 2012 ehrenamtlicher Vorsitzender der Kameradschaft für ehemalige Soldaten, Reservisten und Hinterbliebene Hann. Münden des Deutschen Bundeswehrverbandes, kurz ERH.

Die Kameradschaft wurde am 8. Februar 1979 von Major Manfred Schaar gegründet und feiert nun 40-jähriges Bestehen. Von den 14 Gründungsmitgliedern ist keins mehr aktiv dabei, heute fasst die Kameradschaft jedoch 84 Personen: 76 Männer und acht hinterbliebene Frauen.

Das Geschlechterverhältnis bei den zahlreichen Aktivitäten des Verbandes ist laut Fritsch trotzdem gut gemischt, da die Ehefrauen stets mit dabei sind – auf ihren Wunsch geht es im Juni ins Kloßmuseum nach Thüringen.

Zu den Aufgaben als Vorstandsvorsitzender, für die der 67-jährige Fritsch durchschnittlich acht Stunden pro Woche aufwendet, gehören auch Besuche bei Soldaten im Seniorenheim oder die Organisation von Vorträgen, wie beispielsweise über mobiles Fahren im Alter.

„Die Mitglieder sind zwischen Mitte zwanzig und 93 Jahren alt, doch die aktiven sind alle älter. Wir waren mal 150 Mitglieder, vermutlich sind wir irgendwann bei Null“, bedauert Fritsch. Der ehemalige Spieß, der seit seinem 20. Lebensjahr bei der Bundeswehr war, wollte ursprünglich gar nicht dorthin. Nach der Wehrpflicht gefiel es ihm jedoch gut und er blieb.

Viele Mitglieder der Kameradschaft kennt er schon von früher, die meisten kommen aus Reinhardshagen und Münden, doch auch zwei Kameraden der ehemaligen Nationalen Volksarmee aus Heiligenstadt (Thüringen) sind dabei: Wegen ihnen findet die jährliche Siegerehrung des monatlich regulär in Gimte stattfindenden Kegelabends in Heiligenstadt statt.

„So müssen sie zumindest einmal im Jahr nicht extra zu uns fahren.“ Bei der Siegerehrung werde jedoch nicht nur der Sieger, sondern ebenfalls der Pudelkönig gekrönt – wer am schlechtesten trifft, bekommt den Titel, weiß der ehemalige Pudelkönig Fritsch zu berichten.

Neben der Gemeinschaft ist den Vereinsmitgliedern auch Engagement wichtig, so legen sie am Volkstrauertag einen Kranz am Pionierdenkmal ab. Das Jahr beginnt für die ERH-Mitglieder stets mit einer Neujahrswanderung: „Früher sind wir im hohen Schnee durch den Meißner gestapft, heute ist es weitaus kürzer, was an unserem Alter liegt“, schmunzelt der ehemalige Kompaniefeldwebel.

Zur 40-jährigen Jubiläumsfeier sind laut Fritsch insgesamt sechzig Leute angemeldet, darunter auch Vorsitzende des Bundeswehrverbandes. „Die habe ich überredet, Kaffee und Kuchen zu sponsern“, sagt der Pensionär lachend, dem es ein Bedürfnis ist, dass der Verein solange wie möglich erhalten bleibt, denn „die Hilfe wird ja weiterhin gebraucht“.