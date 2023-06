Wegen Unwetter in Hann. Münden: Kein Boxen auf dem Kirchplatz

Von: Manuel Brandenstein

Das Boxevent aus dem Kirchplatz am Samstag muss abgesagt werden. Das Bild stammt aus dem Jahr 2022. (Archiv) © Per Schröter

Auswirkungen des Unwetters: Ein für Samstag geplantes Boxevent in Hann. Münden muss abgesagt werden.

Hann. Münden - Bittere Enttäuschung beim Vorsitzenden des Boxclubs Münden, Bernd Kulle: Der Verein muss sein für den Samstag (24.06.2023) geplantes Freiluftturnier auf dem Kirchplatz Hann. Münden absagen.

Das Unwetter über Südniedersachsen am Donnerstagabend hatte auch für die Boxer böse Folgen. Denn der vereinseigene Boxring, der in einer Halle in Neumünden steht, wurde laut Kulle durch eingedrungenes Wasser derart in Mitleidenschaft gezogen, dass der geplante Aufbau am Samstagvormittag nicht mehr verwirklicht werden kann.

„Das ist enttäuschend für uns alle, denn wir hatten uns zwei Monate lang intensiv auf die Kämpfe gegen Bad Kissingen vorbereitet. Jetzt werden wir auch finanziell Miese machen“, sagt Bernd Kulle. Das war ganz anders geplant.

Der 59-Jährige und sein Verein wollten nach schwierigen Jahren während der Pandemie weitere Einnahmen generieren und zugleich mit einer eintrittsfreien Veranstaltung in der Mündener Altstadt Werbung betreiben, um weitere aktive Sportler für sich zu gewinnen. Daraus wird jetzt vorerst nichts. Denn auch eine Verschiebung des Turniers sei aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht möglich.

Kulle freut sich über seine Sponsoren, die das im Vorfeld zur Organisation der Veranstaltung bereitgestellte Geld nicht zurückfordern. „Sie haben gesagt, dass wir es für unser nächstes Turnier im November verwenden sollen; dafür bedanke ich mich sehr!“ Jetzt gehe es aber noch darum, die gebuchten Unterkünfte für die Bad Kissinger Boxer und auch die eingeladenen Gäste (unter anderem vom Box-Landesverband) wieder stornieren zu können. Auch in diesem Punkt hofft der BC Münden auf ein Entgegenkommen. (Manuel Brandenstein)