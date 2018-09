Kernstadtfeuerwehr Hann. Münden rückte zum 200. Einsatz aus

Mülleimerbrand in Hann. Münden: Die Kernstadtfeuerwehr rückte zum Forstbotanischen Garten aus.

Hann. Münden. Die Kernstadtfeuerwehr Hann. Münden ist am Dienstag zu ihrem 200. Einsatz in diesem Jahr ausgerückt. Im Jahr zuvor waren es zum 18. September 158 Einsätze.

Die Alarmierung zum 199. Einsatz erfolgte nach Angaben von Ortsbrandmeister Eike Schucht gegen 17.45 Uhr. Es war eine Rauchentwicklung nahe der Altstadt gemeldet worden.

Ursache war nach Erkundung dann ein rauchender Grillkamin, sodass die Feuerwehrleute wieder abrücken konnten.

Um 19.02 Uhr kam dann die Alarmierung zum 200. Einsatz: Im Fortbotanischen Garten an der Mitscherlichstraße brannte ein Mülleimer. Dies ist der dritte Fall eines Mülleimerbrandes, wie die Feuerwehr berichtet: Zuletzt hatte am 3. Juni und am 3. Juli ein Mülleimer im Forstbotanischen Garten gebrannt.

Im Juli griffen die Flammen dabei auf einen Nadelbaum über und beschädigten ihn. Die Flammen waren damals bis zu acht Meter hoch, berichtete die Feuerwehr Hann. Münden.

Der aktuelle Mülltonnenbrand ging aber glimpflich aus: Der Brand beschränkte sich nur auf den Mülleimer, es kam zu keinen weiteren Schäden.

Angesichts der Vielzahl der Einsätze bedankt sich Eike Schucht in einer Mitteilung an die Presse bei seinen ausschließlich ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden für die unermüdliche Einsatzbereitschaft.