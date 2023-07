Hann. Münden: Kirschenstand an B3 aufgebrochen - Tat am hellichten Tag

Von: Jens Döll

In Hann. Münden wurde ein Kirschenstand aufgebrochen. Nun werden Zeugen der Tat gesucht.

In Hann. Münden haben Unbekannte am Wochenende ein Kirschenstand aufgebrochen. Die Tageseinnahmen sind weg. Die Tat geschah an einer viel befahrenen Straße.

Hann. Münden – Am helllichten Tage haben Unbekannte in Hann. Münden einen Kirschenverkaufsstand aufgebrochen und die Tageseinnahmen gestohlen, berichtet die Polizei am Montag (10.07.2023).

Hann. Münden: Unbekannte brechen Kirschenstand auf

Die Tat ereignete sich vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 18 und 18.30 Uhr an der viel befahrenen Wilhelmshäuser Straße (B3) im Stadtteil Neumünden. Über die genaue Schadenshöhe sei noch nichts bekannt, so die Polizei weiter.

Zeugen, die am späten Samstagnachmittag verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Verkaufsstandes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 55 41/95 10 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Hinweise Tel: 0 55 41/95 10 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

In Dransfeld wird der Verursacher eines Unfalls auf einem Parkplatz gesucht, bei dem etwa 10 000 Euro Schaden enstanden.