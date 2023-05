Klostergut Hilwartshausen im Zeichen der Oldtimer-Traktoren

Von: Christian Mühlhausen

Neue und alte Schlepper sind am Wochenende am Klostergut Hilwartshausen vertreten. © Christian Mühlhausen

Das ganze Wochenende ist das Klostergut Hilwartshausen bei Hann. Münden im m Zeichen der Oldtimer-Traktoren. Zahlreiche historische Fahrzeuge werden ausgestellt, es gibt auch Holzvergaser und Bandsägen.

Hilwartshausen – Es wird rangiert, geräumt, aufgebaut, immer wieder kommen alte Schlepper per Achse oder auf dem Anhänger geladen auf das Hofgelände des Klostergutes Hilwartshausen bei Hann. Münden gefahren: Dort hat am Freitag (05.05.2023) das große Schleppertreffen der Traktor-Oldtimer-Freunde begonnen und bis Sonntag (07.05.2023) alles im Zeichen der alten Technik stehen.

Die alten Trecker können dabei nicht nur bestaunt werden, die meisten sind nämlich fahrbereit und werden in Betrieb genommen, vielleicht sogar die eine oder andere Runde über das weitläufige Hofgelände drehen. Rund 300 Schlepper werden erwartet, Zusagen kommen aus Frankfurt/Oder, Leipzig, Siegen und Hanau. Auch Ersatzteilhändler werden ihre Verkaufsstände aufbauen, es gibt Getränke, Fisch und Bratwurst sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahren sind frei.

Hann. Münden: Trecker und andere fahrzeuge warten in Hilwartshausen

Eckhard Finger erwarb vor 20 Jahren eine historische Bandsäge im Solling. © Christian Mühlhausen

Eine Besonderheit bei diesem Treffen, wie Eckhard Finger von den Traktorfreunden berichtet, sind die Schlepper aus den Vorkriegsjahren. Sauber aufgereiht stehen beispielsweise mehrere in Mannheim gebaute Lanz-Schlepper, etwa ein „22/28“ der Gebrüder Fette aus Wiershausen, ein „12/20“, ein „35/06“ und ein „50er Lanz“, dahinter ein Landini-Lanz-Nachbau aus Italien. Sie alle haben gemein, dass sie vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden und zu der ersten richtigen Generation der Ackerschlepper gehören. Vorwiegend auf den großen Gütern wurden diese Schlepper eingesetzt, ergänzten dort die Zugkraft, die bislang von Pferden geleistet wurde und lösten die Vierbeiner in den folgenden Jahrzehnten nach und nach sowie zunehmend auch bei den kleineren Bauern ab. Auch Hanomags sowie wassergekühlte Deutz-Schlepper aus Vorkriegsjahren werden in Hilwartshausen zu sehen sein.

Dampfmaschine und historische Bandsäge sind vor Ort

Weitere Schätzchen auf dem Platz sind die historischen, selbst fahrenden Bandsägen. Mit denen fuhren früher Dienstleister in den Dörfern von Hof zu Hof und sägten das Brennholz, das vor 100 Jahren der vorwiegende Heiz- und Brennstoff war. Eckhard Finger erwarb vor 20 Jahren eine solche, restaurierungsbedürftige Säge im Solling.

Weitere Höhepunkte des Wochenendes wird der Einsatz von zwei aus der Jahrhundertwende stammenden Dampfmaschinen sein, die eigens aus den Niederlanden nach Hilwartshausen kommen: die eine als Traktor, die noch bis in der 70er Jahren im Norden Englands im Einsatz war, die andere namens „Showman“ eine mobile Dampfstation, mit der in England Strom für Kirmes und Volksfeste erzeugt wurde. Werner Grimme wird zudem eine Flachsdreschmaschine vom Rittergut Klein Schneen erläutern und mit ihr Flachs dreschen.

Am Samstag (06.05.2023) und Sonntag (07.05.2023) geht es jeweils ab 9 Uhr los in Hilwartshausen, ausreichend Parkplätze gibt es vor Ort. Für die Vorführungen gibt es keine festen Zeiten, sie werden nach Bedarf angeboten. (Christian Mühlhausen)

Holzgas-Werner wird auch beim Traktorentreffen in Hilwartshausen zu sehen sein.