Mann aus Hann. Münden spendete Körper für die Wissenschaft

Von: Jens Döll

Teilen

UMG Göttingen. Dort befindet sich auch das Zentrum für Anaomie. (Archivbild) © Michael Mehle

Karl-Heinz Höher starb 2021 und wurden nun in Göttingen beigesetzt. Er hatte seinen Körper der Wissenschaft vermacht. Seine Tochter berichtet von der Entscheidung.

Hann. Münden/Göttingen –„Papa war ein bescheidener Mensch, der immer gespendet und geholfen hat“, berichtet Daniela Höher im Garten in Gimte. Ihr Vater, Karl-Heinz Höher, starb am 23.07.2021 im Alter von 80 Jahren. Doch noch weit nach seinem Ableben half er. Karl-Heinz Höher stellte seinen Körper der Forschung zur Verfügung.

Hann. Münden: Mann spendete Körper für Medizin

Vor Kurzem fand nun die Beisetzung in einem Gräberfeld auf dem Parkfriedhof in Göttingen statt. Der Termin für den Abschiedsgottesdienst und das Begräbnis wurde ihr per Post mitgeteilt. Seine Tochter, die er immer „Danny“ nannte, berichtet von einer feierlichen und würdevollen Zeremonie. Der Trauergottesdienst wurde von Medizinstudenten der Universität Göttingen in der Nikolaikirche veranstaltet. 29 Körperspender wurden beigesetzt.

„Die Studenten haben alles sehr festlich und schön gestaltet, es wurden Blumen niedergelegt und sie standen auch zum Gespräch bereit“, berichtet Daniela Höher.

Durch seine Spende konnte er Studenten die Möglichkeit geben, ihre Fertigkeiten zu verfeinern. „Beim Gottesdienst sagten die Studierenden, dass es eine große Ehre für sie gewesen sei, mit den Körpern zu arbeiten.“ „Jetzt hat er endlich seine letzte Ruhe“, so Daniela Höher.

„Nein: Das tust Du nicht.“

Ihr Vater habe sich bereits früh in seinem Leben mit dem Tod beschäftigt. „Er war ein Kriegskind ohne Heimat“, berichtet sie. Lange Zeit sei es sein Wunsch gewesen, in einem Friedwald beigesetzt zu werden. Vom Thema „Körperspende“ habe „Henner“, so wurde er genannt, von Bekannten in Hann. Münden erfahren.

Karl-Heinz Höher starb 2021. Sein Körper vermachte er der Wissenschaft. © Daniela Höher

Für Daniela Höher selbst war Körperspende ein kompliziertes Thema, bis sie ihren Frieden mit der Entscheidung geschlossen hatte, vergingen Jahre. Ihr erster Impuls sei gewesen: „Nein: Das tust Du nicht.“

Gegenüber seiner Tochter brachte Karl-Heinz Höher oft das Argument vor: „Die Studenten müssen doch lernen, das ist so wichtig.“

Das habe dann irgendwann einen „Schalter umgelegt“, berichtet sie. Als ihr Vater immer älter und kränker wurde, kümmerte sie sich um seine Papiere. 2017 habe sie gegoogelt und Kontakt zum Zentrum für Anatomie in Göttingen aufgenommen. Dieses hat ihr dann umfangreiches Infomaterial geschickt. „Es waren wenige Bogen auszufüllen“, so Daniela Höher. Die Kosten für Bestatter, Überführung und spätere Beerdigung musste ihr Vater tragen, das seien knapp 1000 Euro gewesen.

Als im Jahr 2020 Krebs bei ihm diagnostiziert wurde, lehnte er eine Behandlung ab. „Ich will doch zu meinen Studenten“, habe er zu der behandelnden Ärztin gesagt, sehr zu deren Verwunderung. Karl-Heinz Höher starb in einem Mündener Pflegeheim. „Ich hatte viel Zeit, mich zu verabschieden“, berichtet Daniela Höher. Kurz nach Karl-Heinz Höhers Tod starb auch ihr Bruder, der in der Nähe von Hildesheim gelebt hatte, plötzlich und unerwartet. „Das überdeckte etwas die Trauer um meinen Vater.“

Infomaterial vom Zentrum für Anatomie in Göttingen

Ein Erinnerungsort, wie ein Grab, habe für ihren Vater natürlich gefehlt. Der intensive Abschied, den sie von Karl-Heinz Höher hatte, spendete ihr aber Trost. Und immer, wenn sie in Göttingen war, in der Nähe der Uni-Klinik, dachte sie an ihren Vater.

„Mein Vater lebte bescheiden, er war nie im Urlaub“, berichtet sie über den gelernten Dreher. Ihr Vater sei in Münden bekannt gewesen. Er arbeitet „mal hier, mal dort“ , trug Zeitungen aus und half Freunden im Garten. „Er hat Gartenarbeit geliebt, hatte aber keinen eigenen Garten.“

Als er älter wurde, war er auf einen Rollator angewiesen. „Er brauchte einmal im Jahr einen neuen, so viele Kilometer lief er.“ Einmal am Tag sei er um ganz Münden gelaufen, auch seinen Enkel in Reinhardshagen habe er zu Fuß besucht.

„Er hatte immer ein Herz für Kinder“, erzählt Daniela Höher. Obwohl er selbst nicht viel hatte, habe er den Kindern immer „eine Mark oder dann einen Euro für ein Eis gegeben“. Ein Mädchen habe ihn sogar als Opa bezeichnet. „Durch die Geschichte seiner Körperspende möchte ich die Erinnerung an meinen Vater auch nach seinem Tod hinaus aufrechterhalten und zeigen, was für ein selbstloser Mensch er war“, sagt Daniela Höher. (Jens Döll)