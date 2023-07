Schaufellader in Volkmarshausen von Industriegelände gestohlen

Von: Jens Döll

Ein gelb/schwarzer Schaufellader der Marke Komatsu wurde in Volkmarshausen gestohlen. Das berichtet die Polizei und sucht nun Zeugen der Tat.

Volkmarshausen – Einen Schaufellader der Marke „Komatsu“, Typ WA 70-7, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (19.07.2023) von einem Betriebsgelände im Industriegebiet in Volkmarshausen (Hann. Münden) gestohlen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag (20.07.2023).

Volkmarshausen: Schaufellader von Industriegelände gestohlen

Der Wert des schwarz, gelben Baufahrzeuges beträgt mehrere Zehntausend Euro. Zum Abtransport der Maschine wurde vermutlich ein Tieflader verwendet, so die Beamten weiter. Die Polizei hofft auch deshalb auf Zeugen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ob die Tat in Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in der Region steht, konnten die Polizei nicht sagen. (Jens Döll)

Zeugen gesucht Hinweise an die Polizei Hann. Münden unter Telefon 0 55 41/95 10 .

In Staufenberg wurde eine Rüttelplatte von einer Baustelle gestohlen. Die Polizei vermutet eine Verbindung zu ähnlichen Fällen in Göttingen.