Hann. Münden: Kultur im Kreis 2023 mit Konzert in Ox-Location

Von: Johannes Rützel

Teilen

Stellen das Programm vor: vorne: Gregor Jess (links) und Philipp Kallenbach (rechts) vom Arbeitskreis Kultur im Kreis, Mitte: (von links) Agnieszka Steuerwald (Brotmuseum Ebergötzen), Thomas Klawunn (Studio Klawunn), Sabine Holste-Hoffmann (Duderstadt), Landrat und Schirmherr Marcel Riethig, hinten: (von links) Christian Möller (Ox-Location Hann. Münden), Uwe Hacke (Sparkasse Duderstadt), Ralf Wasmuth (Bürgermeister Barterode), Michael Birlin (Sparkasse Göttingen), Andreas Schäfer (Stiftung Burg Adelebsen), Margitta Kolle (Verein gemeinsam für Spanbeck) und Uwe Maier (Sparkasse Osterode). © Johannes Rützel

Kultur im Kreis findet im Landkreis Göttingen dieses Jahr zum 17. Mal statt. Einen Programmpunkt gibt es auch in Hann. Münden. Dieser findet in der Ox-Location statt.

Göttingen/Hann. Münden – Der Landkreis Göttingen und die lokalen Veranstalter haben das Programm für Kultur im Kreis 2023 vorgestellt. Landrat Marcel Riethig (SPD) ist Schirmherr und zeigte sich begeistert von den attraktiven Programmpunkten. „Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass das Jahr für Jahr eine gute Veranstaltung wird“, sagte er. Riethig betonte auch, dass das Festival aus privater Initiative heraus entstanden sei, und zeige, dass der ländliche Raum enorm viel zu bieten habe.

Hann. Münden: Klassische Musik in der Ox-Location

In Hann. Münden tritt das Jerusalem Duo in der Ox-Location auf. Das Jerusalem Duo wurde 2012 von der Harfenistin Hila Ofek und dem Saxofonisten Andre Tsirlin gegründet und gilt seither als eines der außergewöhnlichsten und innovativsten Ensembles in der Kammermusikwelt.

Die Liebe zur Musik hat die beiden Musiker zusammengeführt, heißt es in der Konzertankündigung: Zusammen studierten sie an der „Jerusalem Academy of Music & Dance“ und heute konzertiert das in Frankfurt am Main lebende Ehepaar solistisch und als Duo in Deutschland, Israel und Europa unter anderem in so renommierten Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie und der Laeiszhalle in Hamburg.

Das Jerusalem Duo schafft ein unvergessliches Erlebnis, in der Musik zu einer universellen Sprache und Ausdrucksform wird, die einen Weg direkt zum Herzen jedes Zuhörers öffnet, verspricht die Ankündigung. Mit den Einnahmen aus den Ticketverkäufen werden rund ein Drittel der Kosten für die Konzerte gedeckt, erklärt Gregor Jess vom Arbeitskreis Kultur im Kreis des Landkreises Göttingen.

Kultur im Kreis Göttingen findet zum 17. Mal statt

Weitere Unterstützung komme vom Landkreis Göttingen, der VGH Versicherung und den Sparkassen in Göttingen, Osterode und Duderstadt. Nach dem Besucherrückgang während der Covid-Pandemie setzt man dieses Jahr verstärkt auf Open-Air Veranstaltungen und erhofft sich dadurch wieder mehr Besucher. „Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder in normale Fahrwasser kommen“, sagte Mitorganisator Philipp Kallenbach. (Johannes Rützel)

Konzert im Ox Samstag, 30. September um 20 Uhr: Saxophon und Harfe, das ist das Duo Jerusalem mit hohem Entertainment-Faktor, sagt Gregor Jess. Sie treten in der Ox-Location in Hann. Münden auf. Tickets: Tickets gibt es ab sofort unter kulturimkreis.de und allen Vorverkaufsstellen von Reservix. Ticketpreise 10-20 Euro, ermäßigt je nach Konzert günstiger.