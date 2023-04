Hann. Münden: Kunstprojekt „Before I die...“ für Bundespreis nominiert

Von: Jens Döll

Kinder und Jugendliche machten sich Gedanken zum Thema „Before I die ...“ archi © Elke Studen

Hann. Münden – Die Tafeln mit der Frage „Was will ich tun, bevor ich sterbe?“ luden in Hann. Münden am Mehrgenerationenhaus im Geschwister-Scholl-Haus die Menschen im vergangenen Jahr dazu ein, sich dieser existenziellen Frage zu stellen. Beim Kunstprojekt „Before I die...“, das während des Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festivals (DKKD) stattfand, konnten Ideen, Sorgen, Anregungen und Weisheiten auf schwarze Tafeln mit Kreide geschrieben werden.

Hann. Münden: Kunstprojekt für Bundespreis nominiert

Nun ist das Projekt für den Bundespreis Mehrgenerationenhaus nominiert, an dem insgesamt zehn Häuser aus der ganzen Republik teilnehmen. Bis zum Sonntag, 30.04.2023, können die Menschen abstimmen, welches Mehrgenerationenhaus den Geldpreis von 8000 Euro bekommt.

Abstimmen für das Mehrgenerationenhaus: Frank Bebenroth (von links), Martina Görtler, Elke Steden und Hermann Stau. Auf dem Bild fehlen Vertreter des Hospizes, welches an der Umsetzung des Projektes maßgeblich beteiligt war. © Jens Döll

Die großen Tafeln, auf denen in Deutsch, Arabisch, Türkisch und Englisch, „Bevor ich sterbe, will ich ...“ stand, waren bis Anfang des Jahres im Foyer des Mehrgenerationenhauses aufgestellt, kleinere Tafeln befinden sich dort immer noch. „Das Mehrgenerationenhaus richtet sich an alle Generationen, auch das Projekt richtet sich an alle,“ berichtet Elke Steden, Projektkoordinatorin vom Mehrgenerationenhaus.

Abstimmung bis 30.04.2023 online möglich

Es gehe bei dem Projekt nicht ums Sterben, sondern ums Leben, heißt es weiter. Das Projekt entstand während der neuntägigen Kunstschau in Zusammenarbeit mit dem Hospiz Münden, dem DKKD und dem Mehrgenerationenhaus.

„Bevor ich sterben, möchte ich...“ heißt es übersetzt gefragt auf den schwarzen Tafeln. Eine Frage, die zum Nachdenken anregt. (Archiv) © Jens Döll

„Das Hospiz ist an uns herangetreten“, berichtet Hermann Staub, Vorsitzender des Vereins Denkmalkunst. Es seien auch andere Orte für die Installation vorgeschlagen worden, beispielsweise die Rotunde, so Staub. Aber die Wahl sei schließlich auf das Mehrgenerationenhaus gefallen.

„Es ist alles kompakt bei einander“, berichtet Frank Bebenroth vom Verein Denkmalkunst. Das Hospiz am Vogelsang und der Hospizdienst Alpha feierten im vergangenen Jahr Geburtstag. Die Kooperation wurde durch viel Eigenleistung mit einer Spende des Baumarktes Dreyer möglich, berichten die Verantwortlichen.

In Deutschland gibt es über 500 Mehrgenerationenhäuser. Diese sollen das Miteinander verbessern. Daher werden jährlich Projekte mit dem Bundespreis ausgezeichnet. Eine Jury traf die Vorauswahl der eingereichten Projekte, sodass nun zehn sich dem Publikumsvoting stellen.

Insgesamt zehn Projekte aus ganz Deutschland nominiert

Neben Hann Münden sind dabei auch Projekte aus Wuppertal, Schwäbisch Hall, Koblenz, Ludwigslust und Dortmund dabei. Neben dem Geldpreis für das erstplatzierte Haus gewinnen die Zweit- und Drittplatzierten jeweils den professionellen Dreh eines Imagefilms. Die Bekanntgabe der Sieger und Preisverleihung findet am 14.06.2023 in Berlin statt. (Jens Döll)

Bis jetzt 5000 Mal gezeigt Das Projekt „Before I die ...“ der US-Künstlerin Candy Chang lädt dazu ein, eigene Gedanken und Wünsche kundzutun und damit Teil eines globalen Kunstwerks zu werden, das seit dem Jahr 2011 wächst. Zuerst wurde es in New Orleans gezeigt. Sinngebend ist die Frage, was man vor dem eigenen Tod noch einmal machen oder erleben möchte. Die Teilnehmer können ihre Gedanken mit Kreide aufschreiben. Das Projekt soll auf leichte Weise helfen, sich mit dem Tod zu befassen und das Thema aus der „Tabuzone“ zu holen. In Deutschland waren bisher weitere Standorte von „Before I die...“ Aschaffenburg, Berlin, Kassel, Konstanz, München, Offenbach, Osnabrück und Wiesbaden. Aber auch in anderen Ländern wie Österreich, Bulgarien, den USA und Kuwait gab es solche Installationen bereits. Im Zuge des Festivals DKKD wurde es im Foyer des Geschwister-Scholl-Hauses aufgebaut und befindet sich heute dort noch in Teilen. Seit 2011 wurde das Projekt bislang etwa 5000 Mal aufg