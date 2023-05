Landvolk sucht Blühpaten in der Region Göttingen

Von: Christian Mühlhausen

Teilen

Blühstreifen wie dieser, angelegt von einem Landwirt im Sommer 2020 am Rande seines Ackers, sollen durch die Patenschaft geschaffen werden. (Symbolbild) © Élmar Schulten

Das Landvolk Göttingen sucht Blühpaten. Bereits zum fünften Mal startet die Aktion. Interessierte können mit einer Spende teilnehmen

Altkreis Münden – Zum fünften Mal in Folge startet in diesen Tagen das Projekt „Blühpaten - wir machen Göttingen bunter“ des Kreisbauernverbandes Landvolk. Allerorten haben die Landwirte in der Region mit der Aussaat von zusätzlichen Blühflächen begonnen.

Landkreis Göttingen: Blühpaten vom Landvolk gesucht

Mit der Aktion sollen Bürger, Unternehmen, Verbände und Organisationen ermutigt werden, durch einen Beitrag selbst einen Teil zur Steigerung der Artenvielfalt beizutragen. „Nahrungsmittel, Futter, Energie, Rohstoffe - oder auch Artenvielfalt. Wir Landwirte können das alles“, sagt Achim Hübner, Geschäftsführer beim Kreisbauernverband Landvolk Göttingen.

Es sei am Ende nicht die Frage, ob es möglich sei, sondern wie es sich rechne und wer es bezahle – schließlich müssten die Landwirte in der Region von ihrer Scholle leben. Statt mit dem Finger auf die Landwirtschaft zu zeigen, wolle man alle Menschen direkt in die Pflicht nehmen und zur Übernahme von Blühpatenschaften ermuntern, die die Landwirte dann in der Region anlegen.

Die erfolgreiche Aktion findet nunmehr im fünften Jahr statt. Hübner macht deutlich: „Wir Landwirte arbeiten jeden Tag in und mit der Natur – die Artenvielfalt mit einer Vielzahl von Aktivitäten zu schützen, ist für uns selbstverständlich.“ Mit der Aktion wolle man neben der Produktion von Lebensmitteln und regenerativer Energie auch dabei helfen, mehr Biodiversität und Artenschutz in die Kulturlandschaft zu bringen.

Vor Ort werden Landwirte gesucht die Blühstreifen anlegen

Die Landwirte legten mit den Blühstreifen kleine blühende Paradiese für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten sowie Vögel und Kleinsäuger an. Er hofft auch in diesem Jahr auf eine breite Unterstützung: „Jeder Einzelne kann so zu mehr Vielfalt in der Landschaft beitragen.“ Konkret funktioniert das Projekt so, dass Interessierte beispielsweise 50 Euro überweisen, ihre Wunschgemeinde angeben und dann „passende“ Landwirte gefunden werden. Für je 25 Cent legen die Landwirte einen Quadratmeter einjährigen Blühstreifen an.

Der Bauernverband organisiert dabei einen Landwirt, der die Anlage einer entsprechenden Blühfläche in der gewünschten Region sicherstellt. (Christian Mühlhausen)

Infos im Netz Als Saatgutmischung für das Blühpatenprojekt werden nach Angaben des Landvolks bewährte pollen- und nektarreiche Blühpflanzenmischungen verwendet. Das Landvolk informiert über die Blühflächenentwicklung über seine Webseite und die Social-Media-Kanäle des Kreisbauernverbandes. Weitere Infos, digitale Karte und Spendenkonto im Internet.