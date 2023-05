Aus für die Schwimmkurse? Verein zeichnet düsteres Bild für Schwimmsport im Altkreis Münden

Becken marode

Wie steht es um Schwimmkurse im Altkreis Münden? Schlecht, wenn es nach dem Schwimmverein geht. Viele Lehrbecken seien marode. (Symbolbild)

Schwimmverein Münden/Reinhardshagen warnt vor Schließung von Hallenbecken. Diese Becken seien im schlechten Zustand. Stirbt der Schwimmsport im Altkreis Münden aus?

Hann. Münden/Reinhardshagen – Stirbt der Schwimmsport im Altkreis Münden aus? Gibt es bald keine Schwimmkurse mehr? Martti Kaempgen, 1. Vorsitzender des Schwimmvereins Münden/Reinhardshagen, schlägt Alarm und zeichnet ein düsteres Bild: Er befürchtet, dass es bald keine überdachten Schwimmmöglichkeiten mehr gibt, sollten das Hallenbad in Vaake oder das Lehrschwimmbecken in der Mündener Drei-Flüsse-Realschule wegen Baufälligkeit geschlossen werden müssen.

Hann. Münden: Becken wegen Baufälligkeit geschlossen

Und das hätte seiner Ansicht nach Folgen für den gesamten Schwimmsport der Region: „Das Lehrschwimmbecken in der Drei-Flüsse-Realschule ist seit Jahren dringend sanierungsbedürftig, das Bewegungsbad im Klinikum wurde bereits geschlossen, das Hallenbad in Gimte bereits vor fast 20 Jahren. Das stellt uns bei den Schwimmkursen vor große Herausforderungen“, so Kaempgen.

Zwar gebe es noch das Hochbad in Münden, dort seien Schwimmkurse aber nur im Sommer möglich, zudem seien die Kapazitäten begrenzt. Seiner Ansicht nach komme der Landkreis der Verantwortung für das Lehrschwimmbecken nicht nach: „Es wurde vor Corona über eine Potenzialanalyse diskutiert, zu der es meines Wissens bis heute kein Ergebnis gibt“, kritisiert Kaempgen. Je mehr Zeit der Landkreis verstreichen lasse, desto schwieriger werde es, das Becken langfristig zu erhalten. Das betreffe dann auch Schwimmkurse im Sportunterricht an den Mündener Schulen. Das Hallenbad in Vaake, auf das der Verein ausweichen könne, werde zwar vom dortigen Personal so gut es geht in Schuss gehalten, aber auch hier sei von einem absehbaren Sanierungsbedarf die Rede.

„Der schlimmste Fall, der eintreten könnte, wäre, dass beide Becken wegfallen“, fürchtet Kaempgen. Schon jetzt gebe es bei den Schwimmkursen eine lange Warteliste. Es drohe eine Generation von Nichtschwimmen mit absehbaren Folgen, was Badeunfälle angehe. Auch für die Nachwuchsförderung des Vereins sei das fatal. Er hoffe deswegen, dass der Landkreis seiner Verantwortung gerecht werde und auch Fördertöpfe anzapfe.

Landkreis Göttingen: Schwimmhallen in schlechtem Zustand

Das Lehrschwimmbecken an der Dreiflüsserealschule in Hann. Münden gilt als dringend sanierungsbedürftig. Der Schwimmverein Münden/Reinhardshagen fürchtet eine Stilllegung ohne baldige Sanierung. Das sagt der Landkreis Göttingen:



Ist sich der Landkreis seiner Verantwortung für das Lehrschwimmbecken bewusst?

Als Betreiber des Lehrschwimmbeckens an der Dreiflüsse-Realschule ist sich der Landkreis Göttingen seiner Verantwortung hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht sprich der Sicherheit der Nutzer selbstverständlich bewusst.



Wurde die Sanierungsbedürftigkeit erkannt? Wenn ja, was muss saniert werden?

Dem Landkreis Göttingen liegt seit dem Jahr 2019 eine gutachterliche Stellungnahme über den bau- und gebäudetechnischen Zustand der Lehrschwimmhalle an der Drei-Flüsse-Realschule in Hannoversch Münden vor. Folglich ist die Sanierungsbedürftigkeit bekannt.



Neben der Schwimmbadtechnik sind auch die übrige technische Gebäudeausstattung wie Heizungs-, Lüftungs, Sanitär-, und Elektrotechnik und das Schwimmbecken selbst erneuerungsbedürftig.

Zudem gilt es den Sanitär- und Umkleidebereich umzugestalten, der ebenfalls von der darüber liegenden Sporthalle mit benutzt wird.

Hierzu liegt bereits eine Entwurfsplanung vor. Besonders aufwendig ist die Neuverortung der Lüftungsanlage, die derzeit in einem schmalen Kellerraum zusammen mit der Schwimmbadtechnik untergebracht ist.



Hier ist eine bauliche Erweiterung voraussichtlich auf der Ostseite des Gebäudes vorzusehen, da die Unterbringung der neuen Schwimmbad- und Gebäudetechnik einen deutlich höheren Platzbedarf erfordert. Diese Maßnahmen müssten umgesetzt werden, um das gesamte Lehrschwimmhalle auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen und es den Anforderungen seiner Nutzer anzupassen.



Droht kurzfristig eine Stilllegung/Schließung?

Sofern Ersatzteile weiterhin erhältlich sind, droht keine Schließung.



Gibt es konkrete Pläne zu einer Sanierung des Beckens? Mit welchen Kosten rechnet der Landkreis?

Mit Blick auf das oben benannte Gutachten bestehen bereits Pläne zur Sanierung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklung werden hier Kosten von etwa drei bis vier Millionen Euro erwartet.



Warum wurde das Bad offensichtlich jahrelang vernachlässigt, obwohl diesem für den Schwimmunterricht im Altkreis als einziges überdachtes Bad eine hohe Bedeutung zukommt?

Vor dem Hintergrund, dass es im Jahr 2019 Überlegungen bezüglich eines Neubaus eines Hallenbades in Hann. Münden gegeben hat, hat sich der Landkreis Göttingen - vom Kreistag empfohlen - finanziell an einer entsprechenden Potenzialanalyse beteiligt.



Folglich galt es, das Ergebnis der Potenzialanalyse abzuwarten, um nicht doppelt zu investieren – in die Beteiligung an einem städtischen neuen Bad und die Sanierung eines dann zeitnah nicht mehr benötigten Lehrschwimmbeckens.



Im Februar wurde der Landkreis Göttingen von der Stadtverwaltung Hann. Münden informiert, dass es aktuell keinen potenziellen Investor für ein neues Hallenbad mehr gibt. Demzufolge ist über die Notwendigkeit und der Dringlichkeit der Sanierung neu zu beraten. (Thomas Schlenz)