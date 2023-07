Hann. Münden/Lutterberg: A7-Anschlussstelle gesperrt

Von: Jens Döll

Die A7: Zwischen Drammetal und der Landesgrenze zu Hessen wird fleißig gebaut. (Symbolbild) © Döll, Jens

Autofahrer brauchen wieder starke Nerven. Die Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg an der A7 wird gesperrt. Autobahn-Arbeiten führen zu Umleitungen bis Hedemünden

Hann. Münden/Staufenberg – Für fünf Tage wird die A7-Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg in Fahrtrichtung Norden (Hannover) dichtgemacht. Die Sperrung gilt ab Donnerstag, 13.07.2023, 6 Uhr bis Montag, 17.07.2023 Juli, 18 Uhr.

A7-Baustelle: Anschlussstelle an zwei Terminen gesperrt

Das berichtete die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag. Die Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg wird dann noch einmal in Fahrtrichtung Kassel (Süden) gesperrt. Dies ist ab Donnerstag, 20.07.2023, 6 Uhr bis Montag, 24.07.2023, 18 Uhr der Fall. Die Umleitung führt laut Autobahn GmbH jeweils über die Anschlussstelle Hann. Münden/Hedemünden.

Es wird also voraussichtlich zu einem vermehrten Verkehrsaufkommen auf den Landstraßen und in Hann. Münden und den Orten Staufenbergs kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Weserbrücke in Münden auf beiden Seiten nur noch einspurig befahrbar und die Ortsdurchfahrt in Benterode gesperrt ist.

Die Sperrung sei im Zuge der Kanalarbeiten und der Erneuerung der Schutzeinrichtungen notwendig, heißt es weiter in der Mitteilung der Autobahn GmbH. Es werden die Schutzplanken erneuert und dem neusten Stand der Technik angepasst. Die Kanäle im Mittel- und Seitenstreifen dienen dem sicheren Abtransport von Wasser in Regenrückhaltebecken. Die Kanäle weisen zum großen Teil erhebliche Schäden in Form von starken Verformungen, Rohrrissen und Rohrbrüchen auf, so die Autobahn GmbH. Das mache die Sanierungen nötig.

Arbeiten an A7 im Raum Hann. Münden sollen Ende Dezember abgeschlossen sein

Die Arbeiten sind Teil des dritten Bauabschnitts zwischen der Anschlussstelle Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg und der Anschlussstelle Kassel-Nord, die Anfang Juni begonnen hatten. Insgesamt ist das Projekt in Bauarbeiten eingeflochten, die sich vom Dreieck Drammetal bis zur Hessischen Landesgrenze erstrecken, und zwar auf einer Länge von 28,5 Kilometern, wie es von der Autobahn GmbH heißt. Das Ganze soll 30 Millionen Euro kosten.

Begonnen wurden die Arbeiten, die auf fünf Bauabschnitte aufgeteilt sind, im April 2021. Insgesamt sollen die Arbeiten an den Einrichtungen bis Mitte Dezember beendet sein. Anlass für die Bauarbeiten seien laut Autobahn GmbH die hohe Unfallhäufigkeit auf diesem Autobahnstück – das ausgeprägte Gefälle- und Steigungsstrecken beinhaltet – sowie das hohe Verkehrsaufkommen und der schlechte Zustand der Entwässerungskanäle im Streckenverlauf. (Jens Döll)

