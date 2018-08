Drei geparkte Autos in Hann. Münden beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lutterberg/Hann. Münden. Die Polizei in Hann. Münden sucht nach Zeugen, die Informationen zu drei vermeintlichen Verkehrsunfallfluchten in Staufenberg und Hann. Münden haben.

Am Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich bei Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz der Tanz- und Rastanlage Lutterberg abgestellten schwarzen Ford Focus beschädigt haben, berichtet die Polizei. An dem Wagen entstand an der hinteren linken Stoßstange ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Am Freitag wurde zwischen 14 und 15.30 Uhr ein blauer BMW Z4 am hinteren Radkasten der Fahrerseite beschädigt, so die Polizei weiter. Das Auto stand auf einem Seitenstreifen der Fritz-Michalski-Straße in Hann. Münden. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Vermutlich beim Rangieren fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo im Mündener Questenbergweg an. Die Polizei geht von einer Tatzeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, aus. Schaden: etwa 1000 Euro.

In allen drei Fällen entfernten sich die Fahrer von den Unfallstellen, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise: Polizei Hann. Münden, Tel. 0 55 41/95 10

Rubriklistenbild: © Friso Gentsch/dpa