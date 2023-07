Hann. Münden: Mann stoppt willkürlich Autos - Polizei ermittelt

Von: Ekkehard Maass

Die Polizei sucht in Hann. Münden nach Zeugen. Ein Mann hatte willkürlich den Verkehr angehalten. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein Mann hat in Hann. Münden willkürlich Autos angehalten. Die Polizei ermittelt wegen zwei Vorfällen. Es werden Zeugen egsucht.

Hann. Münden – Die Polizei in Hann. Münden ermittelt gegen einen 35-jährigen Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Mann soll in Hann. Münden willkürlich Autos angehalten haben. Die Polizei sucht nun Zeugen für zwei Vorfälle.

Hann. Münden: Mann hält Autos auf Straße an

Der erste Fall ereignete sich am Sonntag, 09.07.2023, gegen 0.45 Uhr im Bereich der Hedemündener Straße und der neuen Werrabrücke. Der Mann soll unvermittelt die Fahrbahn betreten und mehrere Pkw und einen Lkw gestoppt haben. Die Gründe dafür seien noch unklar, so die Polizei. Bekleidet war er mit einem blau/weiß karierten Hemd und einer Jeans.

Drei Tage später, am Mittwoch, 12.07.2023, ereignete sich gegen 20.38 Uhr ein ähnlicher Vorfall an der Hedemündener Straße in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0 55 41/95 10 zu melden. (Ekkehard Maaß)

