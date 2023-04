Hann. Münden: Mehr Aufwand durch die Bettensteuer

+ © Symbolbild: Sven Hopp/dpa In Hann. Münden gibt es eine Bettensteuer für Beherbergungsbetriebe. Das führt für die Betreiber zu Mehraufwand. (Symbolbild) © Symbolbild: Sven Hopp/dpa

In Hann. Münden gibt es eine Bettensteuer für Beherbergungsbetriebe. Dies ist nicht unumstritten. Der große Aufwand wird beklagt.

Hann. Münden – Seit 01.01.2023dieses Jahres gilt in Hann. Münden eine Bettensteuer. Seit kurzem müssen die Betriebe ihre sogenannten Stammdaten hierzu an die Stadt weiterleiten. Die Vermieter und Hoteliers in Hann. Münden sehen teils einen erhöhten Verwaltungsaufwand.

Hann. Münden: mehr Aufwand durch Bettensteuer

„Wir weisen die Übernachtungssteuer für unsere Kunden separat aus“, sagt Annette Rothweiler, Inhaberin und Geschäftsführerin des Flux Biohotel im Werratal. Dadurch sei der Aufwand für die Einrichtung hoch gewesen, so Rothweiler. Die Steuer einfach auf den Zimmerpreis aufzuschlagen, sei für sie aber nicht infrage gekommen: „Wir wollen transparent machen, dass nicht wir in diesem Punkt die Preise angehoben haben, sondern die Stadt die Abgabe verlangt“, betont sie.

Auch wenn Hann. Münden nicht die einzige Kommune sei, die eine solche Steuer erhebe, sehe sie sich im Wettbewerb mit Städten wie Göttingen oder Kassel benachteiligt. „Dort gibt es keine Übernachtungssteuer. Tagungsgäste überlegen dann, ob sie eher in eine der beiden Großstädte gehen“, sagt Rothweiler.

Stadt: Verwaltung kann Mehraufwand nicht beurteilen

Einige Betriebe hätten auf den Mehraufwand durch die Übernachtungssteuer aufmerksam gemacht, bestätigt auch die Stadt Hann. Münden auf Anfrage. Wie hoch der Mehraufwand, insbesondere für Privatvermieter sei, könne die Verwaltung aber nicht beurteilen. „Wie bei jeder neuen Aufgabe müssen sich die Abläufe zunächst einmal einspielen. Die meisten Erklärungen werden von den Beherbergungsunternehmen selbst eingereicht, einige von Steuerberatern“, so die Stadt weiter.

Auch für die Stadtverwaltung sei der Arbeitsaufwand noch nicht klar: „Da die Abrechnungen der Bettensteuer quartalsweise erfolgt und die erste Abrechnung bis zum 15.04.2023 einzureichen war, kann die Stadtverwaltung den zukünftigen Aufwand noch nicht vollumfänglich abschätzen“, hieß es. Insgesamt gehe die Stadt von Einnahmen in Höhe von 300 000 Euro jährlich durch die Bettensteuer aus. Dieser Betrag werde aber im laufenden Jahr nicht erreicht, da nur Buchungen, die 2023 für das Kalenderjahr 2023 erfolgt seien, in die Abrechnung mit einflössen. (Thomas Schlenz)