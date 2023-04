Beste Blutwurst kommt aus Hann. Münden: Metzgerei Schumann wieder mit Weltmeistertitel ausgezeichnet

Von: Petra Siebert

Stolz präsentiert Ulrich Schumann den Weltmeisterpokal für die beste Blutwurst, die in der eigenen Fleischerei hergestellt wird. © Petra Siebert

Die Hann. Mündener Metzgerei Schumann mit Weltmeistertitel ausgezeichnet. Sie bietet die weltbeste Blutwurst an. Es ist nicht der erste Titel, der an die Metzgerei geht.

Hann. Münden – Eigentlich müsste es für Fleischermeister Ulrich Schumann schon Routine sein, einen Weltmeistertitel in Empfang zu nehmen. Doch es ist, wie er selbst sagt, „jedes Mal wieder aufregend und ein sehr schöner Moment, wenn man den Weltmeistertitel erhält“.

Hann. Münden: Metzgerei mit Preis ausgezeichnet

So kürzlich in der französischen Stadt Mortagne-au-Perche (Normandie). Die dortige Bruderschaft der Ritter der Blutwurst (Confrérie des Chevaliers du Goûte Boudin) ist eine Vereinigung von Blutwurstmetzgern, die für ihre Blutwurst bekannt ist.

Dort setzte sich Ulrich Schumann aus Hann. Münden im Blutwurstwettbewerb zum zehnten Mal gegen 400 weitere Teilnehmer, unter anderem aus der Schweiz, Irland, Kanada, Österreich, Belgien, Frankreich und Deutschland, durch. Anfang April wurde Ulrich Schumann mit der Goldmedaille und einem Pokal ausgezeichnet. Jährlich, am dritten Wochenende im März, wird das weltweit größte Festival der Blutwurst mit einem Blutwurstwettbewerb dort veranstaltet.

Die Ritter der Blutwurst haben sich zum Ziel gesetzt, den Ruf und die Qualität der Blutwurst des Landes und aller teilnehmenden Länder zu verteidigen und darüber hinaus zum guten Ruf der französischen Küche beizutragen.

Fest verankert mit dem traditionellen Handwerk und regionalen Wurzeln wird die Feinkostfleischerei „Ritter der Rotwurst“ in Münden von Fleischermeister Ulrich Schumann und seiner Lebensgefährtin Fleischermeisterin Dr. Eveline Didion als Familienbetrieb geführt. Die Produktion findet in Hann. Münden und Gottsbüren statt. Das Paar hat seit 2003 bereits Pokale und viele weitere Preise in internationalen Wettbewerben errungen: Zehn Mal Weltmeister, 34 Mal Gewinner europäischer Meisterschaften, 65 Mal Gewinner deutscher Meisterschaften, 64 Mal Gewinner regionaler Meisterschaften.

Bereits zehn Mal Weltmeister in Hann. Münden

Das nicht nur mit Blutwurst, sondern auch unter anderem mit Bratwürsten, Bockwürsten, Sülzen und Pasteten. „Es bereitet mir immer wieder Freude, neue Geschmacksrichtungen zu kreieren“, so der Metzgermeister. „Wichtig ist für mich eine hohe Qualität der Zutaten, die ausschließlich aus der Region stammen.“

Auf die Frage, ob er auch weiterhin an Wettbewerben teilnehmen wird, antwortet er: „Auch wenn es im Vorfeld viel Arbeit und Stress bedeutet, werde ich mich noch weiteren Wettbewerben stellen“, so der Ritter der Blutwurst. Es sei nicht nur die Auszeichnung, sondern auch das Zusammensein mit den anderen Teilnehmern, den Mitgliedern der Bruderschaft. Da seien enge Freundschaften entstanden, die er nicht missen möchte. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg, Citymanager und Wirtschaftsförderer Tobias Vogeley sowie Matthias Biroth, Prokurist der Hann. Münden Marketing GmbH, gratulierten dem Weltmeister und überbrachten ihm die besten Glückwünsche im Namen der Stadt.

„Sie sind für Hann. Münden ein kulinarisches Aushängeschild und machen nicht nur ihre Fleischerei und deren Erzeugnisse, sondern auch unsere gesamte Dreiflüssestadt in anderen Ländern bekannt“, sagte Dannenberg. „Seit Jahrzehnten ist ihre Familie der Qualität stets treu geblieben. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen und wünsche ihnen in Zukunft noch viele weitere Titel.“