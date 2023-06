Vorfreude auf die Kassel-Touren: Einige Fahrten mit Mündener Ausflugsschiff bereits ausgebucht

Auf Tour mit der MS Weserstein: Unser Bild zeigt das Ausflugsschiff der Weserstein Touristik in Höhe des Hafens des Mündener Weser-Yacht-Clubs. © Ekkehard Maaß

In Kassel soll am Freitag (16.06.2023) die Stadtschleuse wieder öffnen. Das macht Ausflugsfahrten von Hann. Münden dorthin wieder möglich. Einige Fahrten mit dem Ausflugsschiff der MS Weserstein bereits ausgebucht

Hann. Münden – Wenn am Freitag (16.06.2023) die neu gebaute Stadtschleuse Kassel ihre Tore öffnet, ist auch bei vielen in Hann. Münden die Vorfreude groß.

Nachdem im Herbst 2016 die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes das 110 Jahre alte Bauwerk aus Sicherheitsgründen geschlossen und stillgelegt hat, war der Flussweg in die Kasseler Innenstadt nicht mehr befahrbar. Jetzt ist der Neubau fertig und ab dem Wochenende können Boote und Schiffe wieder bis ins Herz der Stadt fahren.

Hann. Münden: Fahrten über die Fulda nach Kassel möglich

Mike Förster, Geschäftsführer der Weserstein Touristik in Hann. Münden, hat mit dem Ausflugsschiff MS Weserstein im August zwei Touren nach Kassel im Programm, am Sonntag, 24.09.2023, ist eine weitere geplant, und die Saisonabschlussfahrt am Sonntag, 15. Oktober, findet ebenfalls nach Kassel statt.

Die Nachfrage sei groß, sagt Förster. Die Hinfahrt von Hann. Münden ist an den beiden Augustterminen, am 9. und 24. August, bereits ausgebucht, nur für die Rückfahrt sind noch Plätze frei. Abfahrt ist um 14.15 Uhr in Kassel, die Fahrt nach Hann. Münden dauert vier Stunden. Zwischenstopps sind an den Anlegern in Spiekershausen und Wilhelmshausen geplant, wo Fahrgäste zu- und aussteigen können. Wichtig sei aber, so Förster, die Plätze zu reservieren.

Für diese Fahrten wird die MS Weserstein erstmals ihre beiden Anleger an der Schlagd in Kassel nutzen, die sie von der Rehbein-Linie übernommen hat, die im Oktober 2019 nach fast 25 Jahren ihren Betrieb auf Fulda und Weser eingestellt hat. „Es ist eine Supersache, dass Kassel jetzt wieder erreichbar ist“, sagt Förster. Außerdem sei die Fahrt landschaftlich eine „Traumtour“, besonders das letzte Teilstück zwischen Kragenhof und Kassel.

Vorfreude auch beim Yacht-Club groß

Froh über die Eröffnung der Schleuse ist auch der Mündener Weser-Yacht-Club. Nun sei nicht nur die Kasseler Innenstadt wieder für Boote erreichbar, sondern auch die Bootshäuser der Wassersportvereine am Oberwasser der Fulda könnten wieder angefahren werden. Der Yacht-Club habe zu mehreren Vereinen freundschaftliche Beziehungen, sagt Ekkehard Fehling, 1. Vorsitzender des Clubs. Er freue sich, dass die Fulda den Wassersportbegeisterten nun wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehe. Der Club hat nach Fehlings Angaben rund 40 Mitglieder. Mit Familienangehörigen seien es rund 100 Aktive.

Die Feier zur Eröffnung der Fuldaschleuse beginnt am Freitag (16.06.2023) um 11 Uhr in Kassel mit der ersten Schleusung. (Ekkehard Maaß)

Preise und Termine für die Fuldafahrten nach Kassel Die Fahrten mit der MS Weserstein nach Kassel kosten hin und zurück für Erwachsene 35 Euro, Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren zahlen 17,50 Euro. Die Weser Touristik Gmbh bietet aber auch eine Familienkarte für bis zu zwei Kinder für 80 Euro an, für jedes weitere Kind beträgt der Fahrpreis 8,50 Euro. Für einen Weg zahlen Erwachsene 25 Euro, Kinder die Hälfte, die Familienkarte für bis zu zwei Kindern kostet 60 Euro, für jedes weitere Kind müssen sechs Euro gezahlt werden. Abfahrt in Hann. Münden ist um 10 Uhr am Anleger am Tanzwerder, die Rückfahrt vom Anleger an der Schlagd in Kassel ist für 14.15 Uhr geplant. Die Fahrzeit von Münden bis Kassel und wieder zurück beträgt acht Stunden. Fahrten ab Hann. Münden beziehungsweise hin und zurück sind am Sonntag, 24. September, sowie am Sonntag, 15. Oktober möglich. Die Hinfahrten für die Touren am 9. und 24. August, sind bereits ausgebucht. Die Weserstein Touristik rät zu Reservierungen.