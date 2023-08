Hann. Münden: Livemusik und Schützenausmarsch zum 200. Geburtstag

Von: Jens Döll

Schützenkönig Gerd Weydert (rechts) ist der älteste Schützenkönig Deutschlands, sein Verein, der Mündener Schützenverein von 1823, feiert an diesem Wochenende noch Geburtstag. Es gibt unter anderem einen Schützenausmarsch durch Münden. © Privat

Der Mündener Schützenverein von 1823 feiert seinen 200-jährigen Geburtstag. Die Festwoche findet seit dem 13.08.2023 statt, am Wochenende gibt es noch einmal Livemusik und ein Festzug durch Münden.

Hann. Münden – Der Mündener Schützenverein von 1823 feiert seit Sonntag, 13.08.2023, bis zum Sonntag, 20.08.2023, sein 200-jähriges Bestehen.

In der gesamten Woche können Schützen und Nichtschützen auf Preis- und Ehrenscheiben schießen. Dazu treten jeden Abend ab 19:30 Uhr Live-Künstler aus der Region auf. Eintritt frei. Das berichtet Alexander Drebing, Kommandeur des Schützenvereins.

Hann. Münden: Schützenverein wird 200 Jahre alt

Der Freitagnachmittag (18.09.2023) steht laut Mitteilung von Alexander Drebing ganz im Zeichen der Kleinsten: Kindernachmittag mit Kaffee, Kuchen, Hüpfburg, Kinderschminken und weiteren Überraschungen. Los geht es ab 15 Uhr.

Die Partyband Farbtone spielte Tanz- und Stimmungsmusik. Sie tritt im Schützenhaus auf. (Archivbild) © Petra Siebert

Am Freitagabend gibt es einen großen Partyabend im Schützenhaus. Erst beim Fest auf dem Doktorwerder in Münden und nun beim Jubiläums-Schützenfest am Start: die kunterbunte Partyband Farbtone. Die beiden Musiker werden das Schützenhaus zum Beben bringen, so Drebing. Karten im Vorverkauf gibts beim Kiosk Matthias Dalfuß am Kirchplatz oder direkt beim Verein (Schützenstraße 56a).

Marsch der Würdenträger durch Münden am Samstag

Die neuen Würdenträger des Vereins werden am Samstagnachmittag (19.08.2023) nach einem Schützenausmarsch durch die Stadt vorm Rathaus gekürt.

Der Marsch geht um 16.40 Uhr vom Dielengraben los. Bevor die neuen Würdenträger ihre Insignien bekommen, danken die vorherigen ab. Mit dabei auch Deutschlands ältester Schützenkönig Gerd Weydert (Jahrgang 1921).

Am Samstagabend ab 20 Uhr werden die neuen Würdenträger im Schützenhaus mit einem Festakt würdig gefeiert, der Eintritt ist frei. Zu allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen, so Drebing. (Jens Döll)

Infos Mehr auf der Facebook Seite: Mündener Schützenverein von 1823 e.V.