Kino-Premiere in Hann. Münden: Thomas Kock spielt in „Atomic Eden" mit

Hann. Münden. Illustrer Besuch der Filmbranche hat sich für Münden angesagt: Der Hollywood-Schauspieler Fred Williamson („From Dusk Till Dawn“) wird in den Schiller-Lichtspielen erwartet. An seiner Seite: Der Mündener Thomas Kock.

+ Blue-Ray: Der Film Atomic Eden. © Foto: Thomas Kock/nh, Repro: Petra Siebert Der Actionfilm „Atomic Eden“, in dem Williamson die Hauptrolle spielt, ist auf Kinotour durch Deutschland. In Hann. Münden wird das am Samstag, 28. Juli, mit großem Bahnhof gefeiert, denn ein Mündener wirkt darin mit: Thomas Kock vom Selbstverteidigungs- und Fitnesssportverein Hann. Münden spielt Seite an Seite mit Williamson, Lorenzo Lamas, Mike Möller, Hazuki Kato und Everett Ray Aponte. Die kämpfen als Söldner gegen einen zahlenmäßig vielfach überlegenen Gegner, um nichts weniger als die Welt zu retten. Kock ist „The Belgian“, wie es das eigens für die hiesige Region kreierte Filmplakat verrät, ein belgischer Sicherheitsmann. Der Film hatte vergangenen Samstag Deutschland-Premiere in Halberstadt, wo er 2012 gedreht wurde. In Amerika, Australien, China und im arabischsprechenden Raum war der Streifen bereits zu sehen. In Hann. Münden werden auch Regisseur Nico Sentner sowie Schauspieler und Produzent Dominik Starck mit von der Partie sein.

Zusammen mit den internationalen Schauspielern wird der Mündener Kampfsportler Thomas Kock die Kinobesucher um 16.30 Uhr begrüßen. Der Film wird ab 18 Uhr gezeigt (Eintritt: 14 Euro), Autogrammstunde und Party folgen. „Atomic Eden“ ist der erste Film, in dem Kock mitspielte. Es folgte 2015 „One Million K(l)icks“, in dem auch einige Mitglieder seines Studios in Kampfsportszenen mitwirken.

Im selben Jahr spielte er in „The Hitman Agency“, der später in „Assassin’s Dawn“ umbenannt wurde. Die Dreharbeiten für einen weiteren Film, in dem Kock dann eine größere Nebenrolle spielt, stehen an.

Er ist "The Belgian"

Als belgischer Sicherheitsmann spielt der Mündener Thomas Kock eine große Kampfszene und mehrere kleinere Szenen in Maske in „Atomic Eden“. „Ich war aufgeregt und es war ein tolles Gefühl, zwischen den

+ So kennen ihn die Mündener: Trainer Thomas Kock. © Thomas Kock/nh

Filmgrößen eine Rolle zu haben“, beschreibt er die Situation am Set.

„Bei meiner Szene habe ich außerhalb des Drehbuches, um die Härte des Sicherheitsmannes zu bekräftigen, einen glühenden Zigarettenstummel auf meinem Unterarm ausgedrückt und weggewischt“. Das habe Regisseur Nico Sentner so beeindruckt, dass er sagte „Junge du bist mein Held“ und ihm danach auch die Haupt-Nebenrolle in dem nächsten Film angeboten hat.

Atomic Eden wurde in Halberstadt und Umgebung in mehreren Monaten gedreht, Kock war vier Wochen für seinen 25-minütigen Auftritt dabei. Hauptdrehort des Actionfilms war ein ehemaliger volkseigener Betrieb der DDR in Wegeleben, zehn Kilometer von Halberstadt entfernt.

„Es macht mir Spaß, mitzuspielen und dabei zu sein, aber ich mache mir keine Hoffnungen auf Hauptrollen oder das große Geld. Ich habe hier mein Studio und bin zufrieden“, sagt Kock. Bei internationalen Kampfsportveranstaltungen, die Kock oft besucht hat, und bei einem Aufenthalt in Los Angeles habe er Kontakte zu den Schauspielern Cynthia Rothrock (sie spielt in fernöstlichen Actionfilmen artistische Kampfeinlagen), Annie Ilonzeh (Drei Engel für Charlie), Diana Amft (unter anderen Soko Kitzbühel und Alarm für Cobra 11), Richard Norton (unter anderem The Fighter), Don Wilson (The Prophet) und Bill Wallace (American Hunter) geknüpft.

Bei Cynthia Rothrock hat Kock während eines LA-Aufenthaltes gewohnt. Annie Ilonzeh hat er im Kampfsport in LA unterrichtet und sie auf ihren Film vorbereitet. Sein Traum einmal eine Filmrolle zu spielen machten in den Kreisen die Runde. Eines Tages bekam er einen Anruf von Nico Sentner, der fragte, ob er eine kleine Rolle übernehmen würde.

So kam es, dass er vor der Kamera landete, mit Williamson, auch bekannt unter seinem Spitznamen „The Hammer“.

Den Spitznamen hat der Schauspieler aus seiner Profi-Footballer-Zeit, denn seine spezielle Angriffstechnik, the Hammer, basierte auf Karate. Williamson spielte auch in „Starsky and Hutch“, „Black Cobra“ und mit Bruce in „Fist of Fear, Touch of Death“.

Autogrammstunde

Ab 16.30 Uhr wird am Samstag, 28. Juli, die stellvertretende Bürgermeisterin Nortrud Riemann die Gäste in den Schiller-Lichtspielen begrüßen. Wer will, kann sich mit den Stars fotografieren lassen, und eine Autogrammstunde steht an, außerdem können sich Interessierte mit Schauspielern und Filmemachern unterhalten. Ab 18 Uhr wird der Film gezeigt, der Eintritt beträgt 14 Euro. Danach können limitierte Mediabooks des Films erworben werden, die die Stars auf Wunsch signieren. Im Anschluss, ab 20 Uhr, findet eine After-Show-Party im Tscha Tscha (Marktstraße) statt.