Auch in Hann. Münden brannten Bücher: Nationalsozialisten vernichteten Werke vor dem Rathaus

Mündener Ansichten

+ © Stadtarchiv Hann. Münden Die einzige bekannte Bildquelle der Bücherverbrennung. Studenten, SA-Männer, und zahlreiche Schaulustige stehen eng um das Feuer geschart auf dem Marktplatz. © Stadtarchiv Hann. Münden

In Hann. Münden unterhielten und bildeten zwei Bibliotheken die Menschen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten änderte sich dies. Bücher wurden verbrannt, Menschen wurden in Haft gesteckt.

Hann. Münden – Der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30.01.1933 sollte eine „umfassende politische und geistige Erneuerung des Reiches“ folgen. Unter dem Begriff der Gleichschaltung verschwand in wenigen Wochen die Meinungsvielfalt in Zeitungen und Radioprogrammen.

Hann. Münden: Kulturbetrieb wurde gleichgeschaltet

Der liberale Kulturbetrieb der Weimarer Republik geriet in eine Mischung aus Euphorie, Panik und Schockstarre. Flucht und Exil oder chamäleonartige Anpassung? Unter Joseph Goebbels sollte die im Mai 1933 geschaffene Reichsschrifttumkammer entscheiden, was als gedrucktes Wort künftig Bestand hat. Die Wogen der kulturpolitischen Verwerfungen schwappten auch nach Münden.

Seit 1919 betrieben der Schlosser der Kautabakfabrik Karl Rettig (1886 bis 1967) die Gewerkschaftsbibliothek und der Gymnasiallehrer Hermann Thümmel (1882 bis 1966) die Bibliothek der Deutschen Volksgemeinschaft gemeinsam unter dem Dach der Volksbücherei. Trotz unterschiedlicher Bildungshintergründe doch in wechselseitiger Anerkennung, obwohl der eine Gewerkschafter war, der andere dem politischen Konservativismus und zeitweise völkischen Gedankengut nahestand. Beide sorgten so für Meinungsvielfalt und eine breite Leserschaft in der Volksbücherei im Welfenschloss.

Die Zusammenarbeit war 1933 zwangsweise beendet. Im April 1933 wurden die Volksbibliothekare aufgefordert, die Buchbestände mit einer „Schwarzen Liste“ abzugleichen. Sie enthielt unter anderem bekannte Literaten, wie Alfred Döblin, Erich Kästner und die Gebrüder Mann und bei der „Belehrenden Literatur“ nahezu alle politischen Gegner, vor allem der Linken.

Bücher wurden vor dem Rathaus gebrannt

Es waren vor allem Studenten der Forstlichen Hochschule, die bei einer Bücherverbrennung am 10.05.1933 „im Kampf gegen den undeutschen Geist“ einen Handwagen voll Bücher dem Feuer auf dem Marktplatz übergaben. Forststudent Heinz Wolff erklärte: „Werft allen Schmutz und Schund aus Euren Büchereien, vernichtet all die jüdischen, pazifistischen Schriften.“

Das Treiben wurde von der SA-Kapelle musikalisch unterstützt. Die Studenten durchpflügten zuvor die Fach- und Forschungsbibliothek der Hochschule. Was da brannte, ist nicht überliefert. Die Bestände der Volksbibliothek blieben zunächst verschont.

Lehrer Thümmel hatte seinen Bestand der Bibliothek der Deutschen Volksgemeinschaft zu bereinigen. Er versicherte, dass dieser keine jüdischen Literaten enthielte und die Bücherei der Stadt sich zu einem Grundstock der wehrhaften nationalen Literatur entwickeln sollte. Immerhin sechs Titel bannte er anhand der Liste.

Mündener kamen in sogenannte „Schutzhaft“

Karl Rettig hingegen wurde für den Bestand der Bibliothek der Freien Gewerkschaften kein Glauben geschenkt, als er am 24. Juni 1933 im Rathaus erschien und erklärte, dass alle auf der Schwarzen Liste genannten Titel entfernt seien. Wenige Stunden später wurde er mit anderen sogenannten marxistischen Funktionären, wie man Gewerkschafter und SPD-Mitglieder verbal in einen Topf warf, verhaftet und dem Gerichtsgefängnis Göttingen als „Schutzhäftling“ zugeführt. Man ließ sich die Schlüssel zum Bibliotheksraum aushändigen. Die Bücher der Gewerkschaftsbibliothek wurden beschlagnahmt. Unter Verweis auf seine Kriegsbeschädigung wurde Rettig am 19.07.1933 aus der Haft entlassen, musste sich jedoch täglich bis zum Jahresende auf der Polizeiwache melden. Formal galten die rund 1300 Bände als eingezogen, über deren einzelne Titel akribisch Buch geführt wurde.

Die Preußische Staats- und Universitätsbibliothek ließ sich eine Liste der Bücher aushändigen und bestellte 37 Titel aus Münden, die in den dortigen Bestand eingearbeitet wurden.

Die Ortsgruppe der NSDAP sollte mit Lehrer Thümmel Mitverantwortung für den Restbestand der Volksbibliothek erhalten, die allerdings auf kleiner finanzieller Flamme mit einem städtischen Zuschuss von jährlich 300 Reichsmark in erster Linie auch die politische Literatur des „neuen Deutschlands“ beschaffen sollte. (Stefan Schäfer)

