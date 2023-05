Neubau für Kita Hedemünden eingeweiht

Von: Eike Rustemeyer

Die Biberburg in Hedemünden von außen. Dort hat eine Gruppe in der Größe von 25 Kindern Platz zum spielen und lernen. © Eike Rustemeyer

Neues Kita-Gebäude in Hedemünden eingeweiht. Jetzt hat die Bibergruppe ihre „Biberburg“. In dem neuen Gebäudeteil haben 25 Kinder und ihre Betreuer platz.

Hedemünden – „Wir sind dankbar, dass wir dieses Gebäude endlich losgeworden sind“, sagte Petra Reußner, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Göttingen-Northeim bei ihrer Begrüßungsrede an der Hedemündener Kita am vergangenen Freitag (05.05.2023). Damit meinte sie das über 20 Jahre alte Container-Gebäude, welches für den einen 170 Quadratmeter großen Neubau weichen musste. Die Kita lud Eltern, Großeltern und für den Bau Verantwortliche zur Einweihung der „Biberburg“ ein.

Hedemünden: Neues Heim für die Bibergruppe

Dort lernt und spielt seit Kurzem die Biber-Gruppe, bestehend aus 25 Kindern. „Und lieben es“, sagte Kita-Leiterin Nicole Kock. Sie seien so begeistert gewesen, dass sie während des Umzuges in die neuen Räume tatkräftig mitangepackt und Sachen rübergetragen hätten. Neben des großen Gruppenraumes für die Kinder befindet sich in dem Neubau eine Küche, ein Ruheraum und ein Aufenthaltsraum für die Betreuer.

Begrüßten die Gäste: Kita-Leiterin Nicole Kock (von rechts) und Petra Reußner, Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Göttingen-Northeim. © Eike Rustemeyer

„Ich bin definitiv glücklich, dass wir heute Einweihung feiern können“, sagte Nicole Kock. Man habe lange für einen Neubau kämpfen müssen. Die Zustände, die im Container-Raum herrschten, seien nicht mehr aushaltbar gewesen. Dieser sollte ursprünglich als Übergangslösung für fünf Jahre stehen, musste von der Kita jedoch über 20 Jahre lang genutzt werden. „Im Sommer war es teilweise so heiß im Container, dass wir behelfsmäßig in Räume der Gemeinde ausweichen mussten“, erzählte Kock. Die Biberburg sei hingegen gut isoliert und verfüge über moderne Rollos.

Nachdem die Gesangs-AG der Kita gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern ein Stück aufführten, öffnete die Kita die Türen ihrer Einrichtung. So konnten die Gäste die Biberburg und das erst vor zwei Jahren eröffnete Hauptgebäude erkunden.

Stadt Hann. Münden investierte 1,2 Millionen Euro

Am Ende der Veranstaltung stand eine Vernissage mit anschließender Auktion auf dem Programmplan. Kita-Kinder aller Altersgruppen bastelten und bemalten in den vergangenen zwei Wochen Stühle, die zugunsten neuer Anschaffungen für die Kita unter den Hammer kamen.

Umgesetzt wurde das Bauprojekt von der Immobilienvermietungsgesellschaft Hann. Münden (IVM). Die Stadt selbst investierte 1,2 Millionen Euro.

Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg (rechts) war auch zu Gast bei der Einweihung der „Biberburg“ in Hedemünden. © Eike Rustemeyer

Sollte die Kita irgendwann keinen Bedarf mehr an dem Gebäude haben, könne es jederzeit umfunktioniert und vom Grundstück abgetrennt werden, erklärte Petra Reußner. (Eike Rustemeyer)

