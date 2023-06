Mehr Fläche für Baustoffe: Diskussion in Ausschuss über BHG-Lager

Von: Thomas Schlenz

PV-Anlage auf dem Dach des neuen Lagers? Die wurde im Ausschuss in Hann. Münden diskutiert. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Baustoffhandel BHG will in Hann. Münden sein Lager vergrößern. Das Projekt wurde bei der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt.

Hann. Münden – Nach einem Großbrand 2022 in einer Lagerhalle will der BHG Baustoffmarkt seine Lagerfläche in Hann. Münden vergrößern. Das Projekt wurde bei der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt.

Hann. Münden: Baustoffhandel will Lager vergrößern

Im Zuge der Brandschadenssanierung solle der Baustoffmarkt neu strukturiert, die Betriebsflächen vergrößert und die Lagerhaltung erweitert werden, heißt es in der Vorlage der Mündener Stadtverwaltung. Dazu müsse der Bebauungsplan geändert und der Geltungsbereich erweitert werden auf dann 3978 Quadratmeter.

Der Baustoffmarkt plane, als Ausgleichsfläche einen Teil des rückwärtigen Parkplatzes als Schotterfläche für die Zauneidechse herzurichten. Das Areal solle dort mit Brombeeren zuwachsen, dazu käme ein Totholzstreifen mit Geröll. Die Verwaltung schlägt vor, den Dachflächenanteil des Lagers, der mindestens für Photovoltaik genutzt werden müsse, auf 50 Prozent zu erhöhen. Dies sei nach Niedersächsischer Bauordnung der aktuell gültige Mindestanteil.

Ratsfrau Lena Kürschner (Grüne) regte an, den verpflichtenden Anteil für Photovoltaik-Flächen höher zu setzen: „Was spricht gegen eine Bedachung komplett mit PV-Modulen?“, fragte Kürschner im Ausschuss. Sie schlage daher einen Anteil von 90 Prozent vor. Ratsherr Jan Christokat (CDU) kritisierte in diesem Zusammenhang, dass man dem Unternehmen nicht mehr Kosten als nötig aufbürden solle. Stefan Beer von den Versorgungsbetrieben Hann. Münden (VHM) erklärte, es spreche grundsätzlich nichts dagegen, den Anteil zu erhöhen, die Frage sei jedoch, ob dies technisch machbar sei.

„Was spricht gegen eine Bedachung komplett mit PV-Modulen?“

„Ab einer Leistung von 100 Kilowatt Peak brauchen wir eine neue 20-kV-Station und die gibt es nicht unter 80 000 Euro“, betonte er. Man müsse bei hohen Leistungen überlegen, ob das Niederspannungsnetz diese noch aufnehmen kann. Hann. Münden Bürgermeister Tobias Dannenberg (CDU) schlug daraufhin vor, als Verwaltung zu prüfen, was möglich sei. Der Ausschuss stimmte dem zu. (Thomas Schlenz)

Lagerhalle brannte 2022 nieder Die Lagerhalle hinter dem BHG Baustoffmarkt ist am Montag, 14.03.2022, komplett niedergebrannt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens einer bis 1,5 Millionen Euro. Das Feuer war laut Polizei im Dämmstofflager des Baustoffmarktes ausgebrochen und hatte sich dann rasend schnell auf das gesamte Lager ausgebreitet. Laut Feuerwehr verhinderte eine Brandschutzmauer zum Markt Schlimmeres. Die Brandursache ließ sich nicht mehr aufklären.