"Leila" macht mobil: Neues Lastenrad für Hann. Münden

Raimund Nowak von der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg wird der überparteilichen Initiative „Freies Lastenrad“ eines dieser Transport-Fahrräder spenden. „Leila“ heißt das Gefährt, eine Abkürzung für „Leih-Lastenrad“.

Und dieses werde den Mündenern für eine Testphase bis zum Jahresende zur Verfügung stehen, teilt Hartmut Teichmann von den Mündener Grünen mit.

+ Probefahrt: Beim Nachbarschaftsfest und Mobilitätstag in Neumünden konnte man Lastenräder ausprobieren – hier Timo Reisbauch und Nina Matuschek mit den Kindern Fiona, Lea Sophie und Chiara. © Archivfoto: Wiebke Huck

Die Initiative arbeite mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zusammen, um den Bürgern im Landkreis freie Lastenräder zur Verfügung zu stellen. Vorrangiges Projektziel sei es, Menschen in der Region den Umstieg schmackhaft zu machen. Dazu sollen in Göttingen und im Landkreis Lastenräder bereitgestellt werden, die von Bürgern und Touristen kostenlos genutzt werden können. Die Übergabe kommenden Montag sei „ein erster Erfolg“, so die Initiatorin des Projekts, Viola von Cramon (Sprecherin des Grünen Kreisverbands), „dem hoffentlich bald noch viele Räder für den Landkreis Göttingen folgen werden.“ Nortrud Riemann, stellvertretende Bürgermeisterin von Hann. Münden, werde das Lastenrad für die Mündener in Empfang nehmen. Anschließend dürfen Interessierte erste Fahrversuche unternehmen. Auch Jürgen Trittin (Grüne) ist mit von der Partie. Leila sei mit einem starken E-Motor ausgestattet, sodass die Höhenunterschiede der Stadt gut bewältigt werden können. Stationiert werde es im Hotel Ägidienhof und kann dort an der Rezeption ausgeliehen werden.