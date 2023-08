Neues Leben für den alten Packhof: Präsentation von Werra-Welle und Hostel-Konzept

Von: Harald Schmidt

Teilen

Ideengeber Dennis Stein-Schomburg (Zweiter von links) sowie Gäste im Innenhof des Packhofs. Ziel war es, in den Austausch zu kommen, sagte Stein-Schomburg. © Harald Schmidt

Surferwelle, Eventhalle, Übernachtungen: Konzept für historisches Gebäude an Wanfrieder Schlagd wurden am Wochenende vorgestellt. So soll der Alte Packhof in Hann. Münden genutzt und belebt werden.

Hann. Münden – Der Packhof an der Wanfrieder Schlagd gelegen, wurde bisher für zeitweilige Kunstausstellungen genutzt. Das große historische Gebäude am Rand der Mündener Altstadt fristete sonst eher ein Schattendasein. Mit neuem Elan und Ideen könnte er wieder zum Leben erweckt werden.

Hann. Münden: Konzept für den Packhof wurde vorgestellt

Vergangenes Wochenende fand der erste Probelauf statt, auch um das Konzept den Interessierten vorzustellen. Dennis Stein-Schomburg aus Kassel, der das Animationsstudio Raumkapsel betreibt, ist begeistert über die Bedingungen, die der Packhof mit seinem Umfeld im Vergleich zu Kassel bietet.

Nach Anregungen aus Münden gelangte der Packhof in den Fokus von Surfern. Es bildete sich ein Kollektiv aus Kassel und Münden unter Mitwirkung der Mitglieder der Kunsthochschule Kassel.

Soll wieder mehr genutzt werden: der Packhof in Hann. Münden. © Jenny Breiding

Sie haben sich ein Konzept für die Nutzung des Packhofs überlegt. In der Werra am Ufer vor dem Packhof soll die „Werra-Welle“ eingerichtet werden. Stein-Schomburg hat schon viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. In Frankreich arbeitete er zwei Jahre in Jugendcamps und in Uruguay hat er zusammen mit einem Freund ein Hostel eröffnet. Er möchte hier Jugendgruppen beherbergen, die hier Aktivitäten wahrnehmen und buchen.

„Im Innenhof haben wir erst einmal die alte Theaterbühne durch eine neue ersetzt“, sagte Stein-Schomburg. Dort traten am Wochenende Künstler und Bands mit Musik unterschiedlicher Stilrichtung auf. Mit Bratwurstgrill, Waffeln und Getränke wurden die Gäste bewirtet. Der Hingucker war ein umgebauter Citroen-Bus.

Hann. Münden: Kultur und Übernachtung in einem

„Bei den warmen Temperaturen sind beide Tore geöffnet. So haben wir hier durchgelüftet und für frischen Wind gesorgt“, erzählte Stein-Schomburg. Am Eingang war das Konzept mit den Ideen zur Neubelebung zu lesen. Im Erdgeschoss liefen Videoprojektionen an den Wänden. Es sind Konzepte für die Surferwelle, die am Nadelwehr der Werra eingerichtet werden soll. „Um das Ganze in die Tat umzusetzen und zu finanzieren, ist es jetzt wichtig, Sponsoren dafür zu werben“, sagte Stein-Schomburg. Im Erdgeschoss würde der große Raum als Eventhalle, Küche und Werkstatt genutzt werden können.

Der Innenhof werde zum Hostelgarten für Open-Air-Events. Ein Essbereich sowie zur Übernachtung drei Zimmer und Tiny-Houses für Jugendgruppen könnten im ersten Stockwerk eingerichtet werden. Der zweite Stock diene dann als Seminar- und Aufenthaltsraum. Aktivitätsangebote beinhalten Fahrradverleih, Surfkurse, Kanu- und Städtetouren. Mit Bürgermeister Tobias Dannenberg (CDU) und dem Stadtbauamt wurden im Vorfeld Gespräche geführt. (Harald Schmidt)