Duo Freiraum spielt in der Ox-Location

Hann. Münden: Veranstaltungsort Ox-Location gibt Programm bekannt

Von: Petra Siebert

Leo & The Tasty Tensions präsentierten in der Ox-Location während einer Pre-Opening-Veranstaltung Jazz vom Feinsten. © Petra Siebert

In der Ox-Location an der Sydekumstraße geht es wieder rund. Start ist am 3. Juni in Hann. Münden mit Konzerten durch alle Stilrichtungen. Doch auch schon vorher gibt es zahlreiche Pre-Opening-Veranstaltungen.

Hann. Münden – Seit über 20 Jahren sorgt der Musiker Christian Möller im Fachwerkhaus Ochsenkopf an der Sydekumstraße mit immer wieder neuen Ideen für Leben in dem alten Gebäude. Unter dem Namen Ox-Location ist der Veranstaltungsort nun bekannt, dort sollen dieses Jahr wieder verschiedenste Veranstaltungen stattfinden.

Hann. Münden: frischer Wind im alten Ochsenkopf

Christian Möller, der Reinhardshäger Unternehmer Daniel Sallwey und die Saxophonistin Elisabeth Fläming, mit der Möller als Duo Freiraum auftritt, haben dazu eine gemeinnützige GmbH gegründet.

Nach drei Pre-Opening-Veranstaltungen im April und Mai geht es am Samstag, 3. Juni offiziell los und dann weiter jeden Samstag mit Konzerten quer durch alle Stilrichtungen.

„Im Sommer werden wir dazu auch den Außenbereich nutzen“, berichtet Möller. Das Programm wird zurzeit noch erarbeitet, die einzelnen Veranstaltungsinhalte werden rechtzeitig veröffentlicht. Um die Gäste nicht nur mit Musik, sondern auch mit Speisen und Getränken zu verwöhnen, ist eine Kooperation mit dem Mündener Restaurant „Die Reblaus“ und der „Theatergastronomie Kassel“ entstanden. Einen Probelauf, eine erste ausverkaufte Pre-Opening-Veranstaltung, gab es am vergangenen Samstag mit Leo & The Tasty Tensions.

Jazz aus Bremen: Konzert in Hann. Münden

Es war Jazz vom Feinsten, der unter die Haut ging. Der Jazz lud das Publikum ein, in die verspielt gestalteten Klangbilder des Komponisten einzutauchen. Die Arrangements und Kompositionen boten ein großes Klangspektrum, von sanft über satt bis markig, das den Veranstaltungsort mit der familiären Atmosphäre durchzog. Die Akteure erwiesen sich als harmonisches Gebilde und ergänzten sich routiniert mit ihren Instrumenten, die sie bestens beherrschten. Die Leidenschaft für Jazz und die Spiellaune der Musiker, locker und launig, sprang auf das Publikum über, welches das Können der Musiker auch mit Zwischenapplaus honorierte. Alles in allem eine reife Leistung.

Das Bremer Quintett des Gitarristen Leonhard Leidert gründete sich vor etwas über einem Jahr.

Pre-Opening bis in den Sommer

Es sind vor dem offiziellen Start noch zwei weitere Pre-Opening-Veranstaltungen geplant. Am kommenden Freitag, 21.04.2023, 19 Uhr, ist eine Ausstellung der Künstlerin Viktoria Sorochinski mit Titel „Lands of no return“ angesagt. Sie wird zur Vernissage anwesend sein. Die Ausstellung wird bis Ende September in den drei Galerieräumen im zweiten Stock der Ox-Location zu sehen sein.

Die erzählerischen Porträts von Viktoria Sorochinski (geboren 1979 in Mariupol) zeigen Menschen in ihren persönlichen Umgebungen, Häusern, Dörfern in der Ukraine. Bevor diese Dörfer womöglich vollständig verschwinden, lebte Sorochinski über zehn Jahre in den Familien und porträtierte das Leben der immer älter werdenden Bewohner dort.



„Brother & Sister“ ist eine der großen Fotoserien von Viktoria Sorochinski, die darin mit einem analogen Fotoapparat die Beziehung eines Geschwisterpaares und dessen Erwachsenwerden dokumentiert. „Auf der Titelseite einer Zeitung sprach mit ein Bild mit zwei alten Menschen so sehr an, dass ich in die Berliner Galerie gefahren bin, um es mir im Original anzuschauen“; erzählt Christian Möller. Sein Interesse ging so weit, dass er die Verantwortlichen der Galerie fragte, ob die Möglichkeit bestände, die Bilder im Ochsenkopf in Münden auszustellen. Den musikalischen Rahmen bildet das Duo Freiraum, das Catering übernimmt die Theatergastronomie Kassel, der Eintritt ist frei. Besonders Menschen aus der Ukraine sind willkommen, der Katalogtext liegen in ukrainischer Sprache vor.



Duo Freiraum spielt in der Ox-Location

Die Galerie ist am Samstag 22. und Sonntag 23. 04.2023 von 11 bis 16 Uhr geöffnet (Eintritt frei). Vom 03.06.2023 bis 30.09.2023 sind die Öffnungszeiten samstags 11 bis 13 und 19 bis 23 Uhr sowie sonntags 11 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 06.05.2023, 19 Uhr findet die dritte Pre-Opening-Veranstaltung mit dem Duo Freiraum statt. Elisabeth Flämig (Saxophon) und Christian Möller (Piano) wollen dort musikalisch einzigartige Momente erspielen. Der Eintritt kostet zwölf Euro, inklusive eines Begrüßungsgetränkes. (Petra Siebert)

Service Reservierung per Mail oxlocation@kultur-im-ox.de, Handy 01 72/1 98 67 63.