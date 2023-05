Mündenerin als „Pflegeprofi“ vorgeschlagen - Abstimmung online möglich

Von: Thomas Schlenz

Lisa Gawlytta arbeitet als Pflegerin beim Awo-Hospiz Hann. Münden und ist von ihrer Schwester bei der Aktion Pflegeprofi vorgeschlagen worden. © Thomas Schlenz

Lisa Gawlytta wurde für Aktion „Pflegeprofis“ vorgeschlagen. Man kann online für die Pflegeprofis abstimmen. Die 24-Jährige ist Pflegefachkraft im Awo Hospiz Hann. Münden.

Hann. Münden – Die Mündenerin Lisa Gawlytta arbeitet in einem Beruf, der spätestens seit der Coronakrise als „systemrelevant“ und besonders wichtig angesehen wird. Die 24-Jährige ist Pflegefachkraft im Awo Hospiz Hann. Münden. Obwohl der Pflegeberuf medial oft als belastend und mit wenig Anerkennung ausgestattet beschrieben wird, kann sie sich keinen schöneren Beruf vorstellen.

Hann. Münden: Pflege ist ihr Traumberuf

Gawlyttas Schwester Jennifer Burchardt, die ebenfalls im Pflegebereich tätig ist, hat ihre Schwester nun für die bundesweite Aktion Pflegeprofi angemeldet, mit der das Berufsfeld Pflege mehr Anerkennung erfahren soll.

„Nach einem Praktikum in einem Seniorenheim habe ich festgestellt, dass mir die Arbeit Spaß macht“, sagt Gawlytta. Deswegen habe sie 2018 die Pflegeausbildung im Krankenhaus begonnen und 2021 abgeschlossen. Seitdem arbeitet die junge Frau als Pflegefachkraft im Hospiz.

„Die Arbeit dort gefällt mir, weil ich Zeit habe, mich um die Menschen zu kümmern.“ Im Krankenhaus seien die Bedingungen oft ganz anders, da viel mehr Zeitdruck herrsche. „Wir richten uns in unserem Arbeitsalltag nach den Bedürfnissen der Gäste“, sagt Gawlytta. Einen wichtigen Anteil an ihrem Job nehme das Zuhören ein. Dazu zähle auch die Angehörigenbetreuung. „Bei uns geht es darum, dass wir den sterbenden Menschen würdevoll gehen lassen“, so Gawlytta.

Der Tod gehöre nun einmal zum Leben dazu. Umso wichtiger sei es, den Gästen den letzten Lebensabschnitt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Fortbildung zum Thema Palliativpflege gemacht

„Viele erzählen Geschichten aus ihrem Leben, davon, was sie erlebt und gemacht haben“, berichtet Gawlytta. Pro Schicht arbeite sie immer mit einer weiteren Pflegefachkraft zusammen, um sich gegenseitig unterstützen zu können und der Verantwortung gerecht werden zu können. „Alle Pflegefachkräfte müssen bei uns zudem eine Weiterbildung in Palliativpflege machen.“ Im Unterschied zu anderen Pflegeeinrichtungen gebe es im Hospiz auch keine Pflegehelfer, sondern neben den ehrenamtlichen Kräften ausschließlich ausgebildete Pflegefachkräfte. Was sie von dem Vorschlag ihrer Schwester für den Pflegeprofi hält: „Das finde ich eigentlich in Ordnung und die Kollegen finden es sicher auch gut. Aber es hat mir diesen Zeitungsartikel eingebrockt“, sagt Gawlytta lachend.

„Ich finde es wichtig, dass der Pflegeberuf mehr Anerkennung bekommt. Auch deswegen habe ich meine Schwester vorgeschlagen“, sagt Jennifer Burchardt. Ihrer Ansicht nach werde in den Medien zudem oft ein falsches Bild vom Pflegeberuf vermittelt: „Da wird viel schlechtgeredet. Das ist ein Grund, warum sich zu wenige dafür interessieren, obwohl es ein schöner Beruf ist“, sagt sie.

Die Arbeit im Hospiz ist nicht nur ein Job, es ist eine Herzensangelegenheit

Warum Lisa Gawlytta den Titel als eine von Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis verdient, fasst ihre Schwester im Bewerbungsprofil zusammen: „Sie ist mein persönlicher Pflegeprofi, da sie sich in ihren jungen Jahren direkt nach ihrer Ausbildung für einen Job entschieden hat, der mehr als nur Empathie und Stärke benötigt. Sie arbeitet im Hospiz. Sie begleitet Menschen in ihrer letzten Lebenszeit und deren Familien. Nicht nur ihr fachliches Wissen, auch ihr Umgang mit den Menschen ist bemerkenswert. Sie hat einen gewissen Charme, die nötige Ruhe und auch Witz, um ihre Gäste bestmöglich zu versorgen. Sie weiß, wann sie jemandem mit Worten beistehen muss, wann Schweigen angesagt ist oder die Familien auch lieber nur für sich sein wollen. Die Arbeit im Hospiz ist nicht nur ein Job, es ist eine Herzensangelegenheit, ihre Herzensangelegenheit.

Ich finde, sie hat den Titel verdient, da sie ihren Job mit Hingabe macht. Ich bin sehr stolz auf sie und sie macht es so toll wie kein anderer“, schreibt Schwester Jennifer über Lisa. (Thomas Schlenz)

Deutschlands beliebteste Pflegeprofis 2017 wurden „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ erstmals ausgezeichnet. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. hatte den Wettbewerb ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eine gute Pflege ist. Schirmherrin des Pflegeprofi-Wettbewerbs ist die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll.

Die Abstimmung findet auf der Internetseite deutschlands-pflegeprofis.de statt. Das Bewerbungsprofil von Lisa Gawlytta findet sich online.