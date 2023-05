Eispreise in Hann. Münden bleiben stabil - Probleme beim Pistazieneis

Von: Eike Rustemeyer

Teilen

Renzo Cimini ist Eisdielenbetreiber in Hann. Münden. Im Eiscafé Venezia kostet die Kugel Eis 1,50 Euro. © Eike Rustemeyer

Die Eispreise in Hann. Münden bleiben erst einmal stabil. Doch: Die Eisverkäufer bemerken steigende Betriebskosten.

Hann. Münden – Für viele ist die italienische Süßspeise im Sommer unverzichtbar: Die Eiscreme. Jeder Deutsche isst im Schnitt knapp acht Liter Eis im Jahr. Dabei steigen die Preise für eine Kugel konstant an – im Durchschnitt kostet eine Kugel bereits 1,46 Euro. Die Eisdielenbetreiber in Hann. Münden liegen mit 1,50 Euro pro Kugel leicht über den bundesweiten Trend.

Hann. Münden: Die Kugel kostet 1,50 Euro

Renzo Cimini, Inhaber des Eiscafés Venezia in Hann. Münden, nimmt wie bereits im vergangenen Jahr 1,50 Euro für eine Kugel, wie er sagt.

Obwohl die Betriebskosten enorm gestiegen seien, wolle Cimini den Kugelpreis nicht anheben. „In diesen Zeiten muss man den Kunden entgegenkommen“, sagt der 62-Jährige. Für den Sommer erhoffe sich der Eisdielenbetreiber, dass das Wetter besser wird, da Sonnenschein und hohe Temperaturen das Geschäft ankurbeln würden.

„Corona deutliche Spuren hinterlassen“

In Riri´s Waffelbar, in der auch Eis verkauft wird, musste Inhaber Moussa Thome den Kugelpreis um 10 Cent erhöhen. Im vergangenen Jahr habe er die Kugel noch für 1,40 Euro verkaufen können. Ursache für die Preiserhöhung seien mehrere Faktoren. Einerseits habe „Corona deutliche Spuren hinterlassen“, sagt Thome. Andererseits würden ihm gestiegene Energiekosten zu schaffen machen. Insgesamt bemerke er auch eine gesunkene Kaufkraft innerhalb der Bevölkerung. „Am Ende des Monats haben die Leute schlicht und ergreifend weniger Geld“, stellt Thome fest.

Bei Thomes Eissortiment habe es in diesem Jahr Veränderungen gegeben. Pistazieneis sei im Einkauf derart teuer geworden, dass er es aus dem Sortiment gestrichen hat. „Ich müsste die Kugel für 2 Euro anbieten“, sagt Thome. Er habe dafür an anderer Stelle sein Angebot erweitern können. Zusätzlich zu Waffeln und Eis biete Thome Bubble-Tea an.

Pistazieneis zu teuer im Einkauf

Auch im Eiscafé De Fanti an der Langen Straße machten sich gestiegene Betriebs- und Einkaufskosten bemerkbar, sagt Mitinhaber Nedim Emrovic. Auch hier kostet eine Kugel Eis laut Emrovic 1,50 Euro, wie schon im vergangenen Jahr. Er hatte das Café im Sommer 2022 gemeinsam mit seinem Vater übernommen. (Eike Rustemeyer)

Eispreise im Laufe der Jahre Eine Kugel Eis war im Jahr 1985 in vielen Orten Westdeutschlands für 30 Pfennig zu haben. Im Laufe der Jahrzehnte stiegen die Kugelpreise in Deutschland – mit ihnen aber auch die Löhne, weshalb die Erhöhungen selten spürbar ins Gewicht fielen. In der jüngeren Vergangenheit sorgte vor allem eine Qualitätssteigerung bei den Zutaten für gestiegene Kosten beim Endprodukt. Durch den Ukrainekrieg sind zusätzlich die Kosten für eine der Hauptzutaten gestiegen: Milch.