Radmarathon Große Weserrunde macht in Hann. Münden beim THW Station

Von: Per Schröter

Gut gestärkt nahmen die Teilnehmer des Radmarathons Große Weserrunde vom THW-Gelände an der Veckerhäger Straße aus den zweiten Streckenabschnitt in Angriff. © Per Schröter

Gut gestärkt geht es weiter an der Weser zurück bis nach Rinteln. Der Radmarathon große Weserrunde machte Station in Hann. Münden. Beim THW wurden die Radler versorgt.

Hann. Münden – Mit einem neuen Teilnehmerrekord ging am Samstag (26.08.2023) die 13. Auflage des Radmarathons „Große Weserrunde“ über die Bühne, bei dem die 936 gemeldeten Starter aus ganz Deutschland Distanzen von bis zu 350 Kilometern zu bewältigen hatten. Wendepunkt der langen Strecken (300 und 350 Kilometer) war wie immer Hann. Münden, wo das Technische Hilfswerk (THW) auch in diesem Jahr auf seinem Gelände an der Veckerhäger Straße eine Versorgungsstation eingerichtet hatte.

Hann. Münden: Radfahrer vom THW auch in diesem Jahr versorgt

„Diese Veranstaltung ist jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung“, sagte Organisator Matthias Gräber, Geschäftsführer des Touristikzentrums Westliches Weserbergland. Dabei sei nicht einmal das Beschildern der Routen das Problem, die (im Fall der 350 Kilometer-Strecke) von Rinteln entlang der Weser über Hameln, Bodenwerder, Holzminden, Beverungen und Gieselwerder nach Hann. Münden und auf der anderen Weserseite über Bad Karlshafen, Höxter und die Ottensteiner Hochebene zurück nach Rinteln führt.

Das Essen war lecker und die Pause tat auch richtig gut

„Deutlich größer ist der Aufwand beim Organisieren der insgesamt acht Versorgungsstationen, bei denen sich die Teilnehmer stärken und neue Kräfte sammeln können“, meinte Gräber.

Umso dankbarer sei er, dass sich der Mündener Ortsverband des THW seit Jahren bereit erklärt, eine dieser Stationen zu stellen. „Wir erwarten heute rund 270 Teilnehmer, die wir verpflegen werden“, sagte THW-Sprecher Hans-Jürgen Kriegs.

40 Kilo Nudeln mit 70 Litern Tomatensoße vom THW gekocht

Dafür habe man in Absprache mit dem Radmarathon-Veranstalter rund 40 Kilogramm Nudeln und 70 Liter Tomatensoße gekocht und stelle zudem isotonische Getränke, Äpfel und Bananen zur Verfügung. „Unterstützung bei der Verpflegung der Teilnehmer bekommen wir von zwei Helfern der DLRG Münden“, sagte Kriegs. Außerdem dabei waren wie schon im Vorjahr vier Mitglieder des THW-Ortsverbandes Großalmerode, die mit einer Feldküche und einem „Spülmobil“ für die nötige Kochlogistik sorgten und auch für die Zubereitung der Speisen zuständig waren.

Toni Hellermann (von rechts), Uwe Meywirth, Claudia Schäfer und Denis Schaal vom THW-Ortsverband Großalmerode sowie Hans-Jürgen Kriegs vom THW-Ortsverband Münden bereiteten in der Feldküche Nudeln mit Tomatensoße zu. © Per Schröter

„Diese gesamte Veranstaltung ist großartig organisiert“, lobten Felicitas und Marius Güths, die zum ersten Mal an der großen Weserrunde teilnahmen und die 300 Kilometer-Strecke bewältigen wollten. „So eine Distanz fährt man sonst nicht und das ist schon eine Herausforderung, aber man wird durch die sehr schöne Landschaft und die tollen Menschen an den Versorgungsstationen wie hier in Hann. Münden belohnt“, meinten die beiden Bielefelder.

Kein Rennen sondern eine Langstreckenfahrt

Das Schöne an diesem Radmarathon sei, dass es kein Rennen ist, sondern eine Langstreckenfahrt, bei der man ohne den Druck, bestimmte Zeiten oder Durchschnittsgeschwindigkeiten fahren zu müssen, Natur und die Landschaft genießen kann.

Außerdem gebe es verschiedene Streckenführungen, die den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, die Länge der Tour je nach persönlicher Kondition und Ambition selbst festzulegen. Den Halbzeit-Stopp beim THW genossen die beiden Bielefelder in vollen Zügen. „Das Essen war lecker und die Pause tat auch richtig gut“, sagten sie. (Per Schröter)