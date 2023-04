Hann. Münden: Roller von Grundstück gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Von: Jens Döll

Dieser Roller wurde in Hann. Münden gestohlen. © Polizei Hann. Münden

In Hann. Münden wurde am Philosophenweg ein Roller gestohlen. Das orange-schwarze Gefährt stand in einer Einfahrt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hann. Münden – Rollerdiebe schlugen in Hann. Münden in der Nacht zu Donnerstag, 20. 04.2023, zu. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Motorroller der Marke Explorer am Philosophenweg gestohlen.

Roller in Hann. Münden gestohlen

Der orange-schwarze Roller stand ursprünglich in der Einfahrt eines Privatgrundstückes am Philosophenweg. Von dort verschwand es in der Zeit zwischen 20.30 Uhr (Mittwochabend) und 5.30 Uhr, so die Beamten weiter. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht. (Jens Döll)

Hinweise Polizei Hann. Münden, Tel.: 0 55 41/95 10