Abiturientin aus Lippoldshausen bekam Arnoldi-Preis in Göttingen

Von: Jens Döll

Arnoldi-Preisträgerin: Greta Polej aus Lippoldshausen bekam eine der Auszeichnungen. Die 18-Jährige zeichnete sich durch Hilfsbereitschaft aus. © Jens Döll

Greta Polej aus Lippoldshausen (Hann. Münden) wurde mit einem Arnoldi-Preis ausgezeichnet. Der Preis wird an den BBS 1 in Göttingen für besonderes Engagement verliehen.

Lippoldshausen/Göttingen – Jährlich zeichnet die BBS 1-Arnoldi Schule in Göttingen Schüler aus den Abschlussjahrgängen mit dem Arnoldi-Preis aus. Damit sollen Schülerinnen und Schüler honoriert werden, die „sich in besonderer Weise durch Leistung, Haltung und Gemeinschaftssinn ausgezeichnet haben“, heißt es von der Schule.

Hann. Münden: Schülerin aus Lippoldshausen wird ausgezeichnet

Eine der diesjährigen Preisträger ist Greta Polej aus Lippoldshausen (Hann. Münden). Die 18-jährige Abiturientin ist sichtlich stolz auf den Preis. „Eine Lehrerin kam zu mir und sagte, dass sie mich für den Preis vorschlägt“, berichtet sie. Grund für den Vorschlag war Greta Polejs Engagement. „Ich setzte mich in Vereinen in meinem Heimatort ein und ich helfe gerne anderen“, berichtet sie. Hilfe leisten sei auch einer der Werte, die ihr besonders wichtig ist. „Dazu gehört auch, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind.“ Man müsse nicht alles mögen, aber akzeptieren, sagt sie.

Den Arnoldi-Preis, der pro Schüler mit 512 Euro dotiert ist, teilte sie sich mit einem anderen Preisträger. Das Geld will sie erst einmal sparen, für Reisen zum Beispiel. Eine Leidenschaft, so berichtet sie, die sie von ihrer Mutter übernommen hätte. Am Abend der Preisverleihung, die Ende Juni in der Aula der Schule stattfand, hielt sie, wie die anderen Preisträger auch, eine Rede.

„Am Ende wurde ich dann doch emotional“, berichtet sie von der Feier. Es sei ein „kleiner Abiball“ für die Preisträger und deren Angehörige gewesen. Der eigentliche, große Ball, folgte am nächsten Tag.

Greta Polej hat in Hann. Münden die Drei-Flüsse-Realschule besucht. „Mir war aber klar, ich will weiter Schule machen und dann studieren.“ Also wechselte Greta Polej nach ihrem Abschluss auf das Berufliche Gymnasium der BBS 1 -Arnoldi Schule. Dort legte sie ihr allgemeines Abitur mit einem Schnitt von 1,6 im Bereich Wirtschaftslehre ab. Mit dem Abi in der Tasche möchte sie gerne Innenarchitektur studieren, Mainz und Trier kommen dafür in Frage. „Ich hoffe, dass es Mainz wird, das ist etwas näher an der Heimat, ich bin ein Familienmensch“, sagt sie dazu. Doch bevor es ans Studieren geht, ist erst einmal ein Auslandsaufenthalt angesagt.

Arnoldi-Preis wird in Göttingen verliehen

Ende August geht es für neun Wochen nach Namibia. Ihre Rückankunft ist für November geplant. Dann geht es an die Bewerbung fürs Studium, das im Sommersemester 2024 geschehen soll.

Der Arnoldi-Preis wird an den BBS 1 in Erinnerung an Ernst-Wilhelm Arnoldi (1778-1841) verliehen, der als „Vater des Versicherungswesens“ bekannt ist. Im Jahr 1818 hat er auch die erste deutsche Handelsschule gegründet.

Der Preis wurde durch die Gothaer Lebensversicherung 1977 anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens gestiftet. Es werden in Göttingen Schüler des Beruflichen Gymnasiums, der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule ausgezeichnet. Insgesamt ist der Preis mit 2048 Euro dotiert. Lehrer und Schüler können Vorschläge für künftige Preisträger einreichen, eine Jury wählt dann unter diesen die Sieger aus. (Jens Döll)