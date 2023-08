Peter Fellenberg wandert mit 82 Jahren mehrere Wochen über die Alpen

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Peter Fellenberg malt gerne die Landschaften, die er bei seinen oft wochenlangen Touren allein in den Alpen erlebt hat. © Thomas Schlenz

Peter Fellenberg wandert mit 82 Jahren mehrere Wochen über die Alpen. Das Wandern hält den Senior aus Hann. Münden fit. Er scheut sich nicht vor anspruchsvollen Touren.

Hann. Münden – Auf einer Staffelei ist ein Bild mit einem Gebirgspanorama zu sehen, auf dem Schreibtisch liegen Wanderkarten, in einem der vielen Bücherregale steht ein Buch des Bergfilmers Luis Trenker.

„Hier bereite ich mich auf meine Alpentouren vor“, sagt Peter Fellenberg. Seit 2012 unternimmt er jedes Jahr eine etwa dreiwöchige Alpenwanderung. Allein. Von Hütte zu Hütte. Mit Rucksack.

Hann. Münden: Senior wandert einmal jährlich über die Alpen

Das wäre eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wandern wird in Deutschland immer beliebter. Aber Peter Fellenberg ist 82 Jahre alt. „In meinem Alter gibt es nur sehr wenige Menschen, die das so durchziehen“, sagt er. Mit seinen Touren wolle er, neben seiner Liebe zu den Bergen und zur Botanik, zeigen, dass man auch in höherem Alter noch sportlich aktiv sein und etwas erleben könne.

Der Hann. Mündener Peter Fellenberg bei einer Rast auf einer seiner Touren in den Alpen. © Peter Fellenberg/Slebstauslöser

Und seine Touren sind anspruchsvoll: In diesem Jahr war er vom Grödnertal über die Schlüterhütte und über das 2616 Meter hohe Roascharte bis zum Pragser Wildsee unterwegs. Mit dem Bus ging es weiter nach Toblach und schließlich weiter ins österreichische Defereggental. „Ich bin auch bereits auf über 3000 Metern unterwegs gewesen, etwa im vergangenen Jahr mit zwei Enkelinnen. Sie mussten mich nicht ziehen“, sagt der ehemalige Studiendirektor und lacht.

Bei seinen Touren gehe es ihm immer darum, nicht nur touristisch unterwegs zu sein, sondern mehr über die Regionen zu erfahren, die er bereist. Pro Tag sei er im Schnitt neun Stunden unterwegs und bewältige dabei bis zu 1400 Höhenmeter. Obwohl er meist allein unterwegs sei, treffe er viele Menschen unterwegs und in den Hütten. „Da sind auch einige Freundschaften entstanden. Von einigen werde ich Alpen-Peter genannt“, sagt Fellenberg.

Höhepunkt des Jahres für Peter Fellenberg

Die mehrwöchige Alpentour sei der Höhepunkt des Jahres, auf den er sich lange vorbereite: Dazu gehörten Trainingswanderungen etwa alle zwei Tage. So habe er vom 01.01.2023 bis zum 18.06.2023 rund um Hann. Münden insgesamt 670 Kilometer zurückgelegt. Bei der Planung der Route suche er sich mehr oder weniger zusammenhängende, interessante Strecken, die er für seine Verhältnisse machbar hält. Dabei gelte es immer, Risiken zu bedenken, wie eventuell noch vorhandenen Altschnee in größeren Höhen oder ausgesetzte Pfade. Auch Übernachtungsmöglichkeiten gelte es zu bedenken, ebenso wie mögliche Alternativrouten. „Ich bin nicht leichtsinnig, habe Respekt vor den Bergen und der Natur“, betont Fellenberg. Besonders gefährlich seien etwa Gewitter am Berg, dann sei es sehr wichtig, rasch umzukehren und Alternativen zu finden.

Seine Art zu reisen sei auch für die Umwelt gut: „Ich reise nur mit Bahn und Bus, ansonsten zu Fuß und beschränke mich auf das Wesentliche. Dadurch halte ich meinen ökologischen Fußabdruck klein“, erklärt der Mündener. Sein Rucksack wiege für die gesamte Tour etwa zwölf Kilogramm. Mit dabei hat er Kleidung, Hüttenschlafsack, etwa zwei Liter Trinkwasser und ein wenig Proviant. Empfehlenswert sei Kleidung aus Merinowolle. Diese hat beim Wandern den Vorteil, dass sie bei kühler Witterung wärmt und im Sommer kühlt.

Mit seinen Touren wolle er auch zeigen, dass es sich lohnt, auf ein Ziel hinzuarbeiten: „Man muss mutig sein, sich aufraffen und dann geht manchmal viel mehr, als man ursprünglich gedacht hat“, gibt Fellenberg als Motivation mit auf den Weg. (Thomas Schlenz)