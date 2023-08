Herr über zahllose Knöpfe: Uwe Weidemann arbeitet seit 45 Jahren im Landhandel in Hedemünden

Von: Christian Mühlhausen

Seit 45 Jahren im selben Unternehmen: Uwe Weidemann ist seit über vier Jahrzehnten im Landhandel tätig. Er ist Silomeister beim Landhandel Weiterer in Hedemünden. © Christian Mühlhausen

Uwe Weidemann arbeitet seit 45 Jahren im Landhandel in Hedemünden. Er hat viele Eigentümerwechsel in seinem Betrieb überlebt. Er ist der Herr über Hunderte Knöpfe und Schalter.

Hedemünden – Über 45 Jahre lang in einem Unternehmen und an einem Standort zu arbeiten – das können nicht allzu viele Angestellte von sich sagen. Zu den wenigen gehört Uwe Weidemann, Silomeister beim Landhandel Weiterer in Hedemünden, der am Dienstag (01.08.2023) seit 45 Jahren dort arbeitet. Mit der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann begann Weidemann im August 1978 seine Ausbildung.

Hedemünden: Seit 45 Jahren im selben Betrieb

„Ich hab hier zehn Geschäftsführer überlebt“, sagt der fast 64-Jährige und schmunzelt, denn: Dem Standort Hedemünden blieb er immer treu, wenngleich die Eigentümer im Laufe der Jahrzehnte wechselten. Aus der Raiffeisenbank Hedemünden wurde nach der Fusion die Volksbank Göttingen, deren Warenabteilung wurde später in die VR Waren Vertriebs GmbH ausgegliedert, diese anschließend vom Landhandel Leinetal übernommen, ehe am 01.01.2005 der heutige Betreiber Landhandel Weiterer aus Algermissen bei Hildesheim den Standort übernahm. Das Unternehmen betreibt heute 19 Landhandelsstandorte im südlichen Niedersachsen und Nordhessen. Hedemünden gehört mit 25 000 Tonnen Lagerkapazität zu den größeren sowie den am verkehrsgünstigsten gelegenen Standorten. 1992 entstanden hier die großen Hallen der sogenannten „BALM-Lager“, in denen damals Getreide für die staatliche Notreserve aufbewahrt wurde.

Weidemann ist in seinem Führerstand im unteren Teil des Siloturms der Herrscher über Hunderte Knöpfe und Schalter – etliche davon mittlerweile digital –, die den Strom von Getreide, Raps und Co. von der Warenannahme über die Reinigung und die Trocknung sowie die Endlagerung in der entsprechenden Silozelle regeln. In der Spitze werden 1500 Tonnen Ware von den Landwirten aus dem weiten Umkreis angeliefert: Weizen in drei verschiedenen Qualitäten, Futtergerste sowie Braugerste für die Eschweger Klosterbräu, dazu Raps, Triticale, Roggen, Dinkel, Bohnen, Erbsen, Sonnenblumen und sogar Senfsaat laufen über Bänder, Schieber, Handklappkästen, Schnecken und Elevatoren in die einzelnen Zellen.

Herr der Knöpfe: Die Technik sei in den vergangenen 40 Jahren gewachsen, sagt Weidemann. © Christian Mühlhausen

Das zu steuern ist trotz aller technischer Unterstützung eine Meisterleistung fürs Gehirn, denn schließlich gilt es auch, die maximale Aufnahmekapazität der einzelnen Komponenten zu kennen. „Das ist keine neu gebaute Anlage auf der grünen Wiese, sondern die Technik ist im Laufe der vergangenen 40 Jahre gewachsen“, beschreibt es Weidemann, der quasi mit der Anlage wuchs.

Herr über Hunderte von Knöpfen und Hebeln

Viel Arbeit findet aus seinem Führerstand statt, aber immer wieder muss er auch in die Zellen und Lagerhallen, in die Keller mit der Fördertechnik hinabsteigen oder die 100 Treppenstufen rauf auf den Siloturm.

Aber alles kein Vergleich zu der Buckelei früherer Tage: „Da haben wir Kohlen eingeschippt und in Säcken in die Keller in Hann. Münden getragen. Und waggonweise Dünger, der in Säcken verpackt war, ausgeladen – alles auf der Schulter“, sagt Weidemann, der auch 15 Jahre lang Heizöl und Diesel ausgefahren hat.

Durch den Lärm hätten die Ohren, durch den Staub die Bronchien im Laufe des Berufslebens gelitten, wenngleich Weidemann, der zum 01.02.024 in Rente gehen wird, eher für Mitte 50 als Mitte 60 durchgeht. Das kommt nicht von ungefähr: Er ist begeisterter Läufer und hält sich zudem mit Radfahren fit. Für die bevorstehende Rente freut er sich auf gemeinsame ausgedehnte Radtouren allein und mit seiner Frau. Trotz aller Belastungen, auch der unvermeidlichen Samstags- und Sonntagsarbeit in der Ernte, in der Arbeitstage auch mal bis ein Uhr nachts gehen können und in der sich Überstunden anhäufen, liebt er seinen Job: „Diese Abwechslung, diese Verantwortung, der Umgang mit den Menschen, das schätze ich sehr.“

Verantwortung und Abwechslung schätzt Uwe Weiedemann sehr

Belastbarkeit, Verlässlichkeit und Genauigkeit, dabei stets gut gelaunt und freundlich zu den Kunden – diese Eigenschaften schätzt der Hedemündener Standortleiter Egbert Ide-Knorr besonders am Jubilar Weidemann. Denn durch die Abhängigkeit von der Landwirtschaft seien auch Wochenenddienste und späte Feierabende in der Ernte eher die Regel als die Ausnahme. Auch die Reinigung und Beizung von Saatgetreide sowie die Verladung von Dünger gehöre zu den Aufgaben, so Ide-Knorr. (Christian Mühlhausen)