Hann. Münden: Sperrung der Bahnstrecke ab Kassel - Schienenersatzverkehr eingerichtet

Von: Jens Döll

Momentan ist die Bahnstrecke von Kassel nach Hann. Münden gesperrt. (Symbolbild) © Ekkehard Maass

Die Züge stehen zwischen Kassel und Hann. Münden still. Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Ursache ist wohl ein Brand in Speele.

Hann. Münden/Kassel/Speele - Der Zugverkehr von Kassel in Richtung Hann. Münden steht seit Mittwochabend (19.07.2023) still. Das teilt der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) auf seiner Internetseite mit. Nach einem Brand im Stellwerk Staufenberg-Speele ist die Strecke weiterhin zwischen Hann Münden und Kassel voll gesperrt. Es verkehrt ein Schienenersatzverkehr (ohne Halt in NIedervellmar und Ihringshausen, Umstieg nach Speele ist möglich.), heißt es vom NVV. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, sie noch nicht bekannt.

Speele: Brand im Stellwerk am Mittwochnachmittag

Wie die Feuerwehr in der Gemeinde Staufenberg mitteilt, mussten die Feuerwehrleute am Mittwoch gegen 14.10 Uhr ein Schwelbrand im Speeler Stellwerk löschen. Es habe aber kein offenes Feuer gegeben, so Feuerwehrsprecher Philipp Vogeley am Donnerstag (20.07.2023). Die Feuerwehrleute waren mit 18 Einsatzkräften am Bahnhof in Speele im Einsatz, die Brandstelle wurde mit einer Wärmebildkamera nachkontrolliert und dann belüftet.

Wie es von der Deutschen Bahn (DB) heißt, bewerten nach der notwendigen Entlüftung gegen schädliche Rauchgase, seit dem frühen Morgen DB-Techniker die Situation vor Ort und überprüfen die technischen Anlagen im Stellwerk Speele auf Funktionsfähigkeit.

DB: Schienenersatzverkehr eingerichtet

Kein Zugverkehr zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Hann Münden

Betroffene Linien :RE2 / RB2: Kassel-Wilhelmshöhe - Hann Münden - Eichenberg - Mühlhausen(Thür) - Erfurt Hbf. Es kommt zu folgenden Einschränkungen: Die Züge der RE2 / RB2 aus Richtung Erfurt Hbf / Bad Langensalza enden vorzeitig in Eichenberg und wenden dort.

Alternativen & Ersatzverkehr:

Fahrgäste sollen die RE9 und RB83 zwischen Eichenberg und Hann Münden nutzen, so die DB-Pressesetlle. „Wir haben für Sie einen Ersatzverkehr mit einem Bus der Firma Omnibusbetrieb & Reisebüro Martin & Frank Gabriel GbR zwischen Hann Münden und Kassel-Wilhelmshöhe, ohne Zwischenhalt, eingerichtet“, so die DB in ihrem Statement.

Es wurden für die Linien RE9 und RB83 weitere Ersatzverkehre zwischen Hann Münden und Kassel eingerichtet.

Empfehlung der Deutschen Bahn zwischen Hann Münden und Kassel-Wilhelmshöhe. Nutzen Sie die Bus-Linie 30 zwischen Bahnhof, Hann. Münden und Hauptbahnhof, Kasse sowie die Züge des Regionalverkehrs zwischen Kassel Hbf und Kassel-Wilhelmshöhe.

Nutzen Sie die Bus-Linie 42 zwischen Bahnhof, Hann. Münden und Ihringshäuser Straße, Kasse lsowie die Straßenbahn-Linie 3 zwischen Ihringshäuser Straße, Kassel und Bahnhof Wilhelmshöhe, Kassel.

DB: Fahrgäste sollen sich vorher informieren

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Antritt auf der Seite des NVV oder der Deutschen Bahn über ihre Verbindungen und Alternativen zu informieren. (Jens Döll)

