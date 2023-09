Start für Anbau an Awo-Hospiz in Hann. Münden

Von: Jens Döll

Anbau für das Hospiz: (von links) Bürgermeister Tobias Dannenberg, Jutta Nickel (AWO-Hospiz), Sebastian Bornmann (Stellvertretender Landrat), Thomas Volkmer (Architekt), Andreas Przykopanski (AWO-Hospiz) und Ulrich Görnandt (Vorsitzender Bürgerstiftung). Dazu noch Spender, Freunde des Hospizes und Mitarbeiter © Jens Döll

Startschuss für den Anbau von Multifunktionsraum am Mündener Hospiz. Dazu kamen zahlreiche Spender und Freunde des Hospizes am Vogelsang zusammen.

Hann. Münden – Nun geht er offiziell los, der Anbau an das Awo-Hopiz am Mündener Vogelsang. Dort entsteht ein neuer Multifunktionsraum für Gäste, deren Angehörige, ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter, „Bis November sollen die Wände und das Dach stehen“, berichtet Architekt Thomas Volkmer aus Hann. Münden.

Danach soll der Durchbruch „ins Haus“ erfolgen. Mit der Fertigstellung sei an Ostern 2024, also März, zu rechnen, so Volkmer weiter.

Hann. Münden: Anbau an das Hospiz gestartet

Die Arbeiten seien gar nicht zu einfach, da der Bau des Hospizes einem „runden Vieleck“ gleicht. Der Anbau soll sich ins Bild einfügen. Besonders stolz darauf sei er, dass alle Firmen aus der Region kommen.

Anbau für das Hospiz: Zahlreiche Spender, Freunde des Hospizes, Mitglieder der Bürgerstiftung Ambulantes und Stationäres Hospiz Hann. Münden, Vertreter der Politik und Mitarbeiter der Einrichtung am Vogelsang kamen zum offiziellen Baubeginn zusammen. © Jens Döll

Der Bauantrag wurde im Dezember 2022 gestellt, die Bearbeitung habe nur drei Monate gedauert. Die Verantwortlichen danken der Stadtverwaltung, für die schnelle Bearbeitung. Natürlich sei auch Inflation und Materialknappheit ein Thema gewesen, etwa 25 Prozent werde der Bau teurer als ursprünglich geplant, so Volkmer. „Für uns ist heute ein Feiertag, obwohl erst Donnerstag ist“, sagt Andreas Przykopanski von der Geschäftsführung der AWO Gesundheitsdienste Betreuung gGmbH. Um den Bau zu finanzieren, seien fleißig Spenden gesammelt worden. Diese stammen von der Mündener Bürgerstiftung und den zahlreichen Firmen und Privatpersonen sowie von der Sparkasse Göttingen. Die Volksbank in Südniedersachsen hat auch eine Spendenaktion begleitet.

Symbolische Spendenübergabe für den Anbau

Die Bürgerstiftung Ambulantes und Stationäres Hospiz Hann. Münden überreichte einen Scheck über 200 000 Euro für den Anbau. Vorsitzender Ulrich Görnandt sprach seinen Dank für alle Mitarbeiter des Hospizes aus, was großen Beifall erntete. Er referierte über die Historie der Bürgerstiftung bis zur Realisierung des stationären Hospizes im Jahr 2012.

Übergabe am Vogelsang: Andreas Przykopanski (AWO-Hospiz, rechts) bekommt von Ulrich Görnandt (Vorsitzender Bürgerstiftung) einen Scheck überreicht. © Jens Döll

Jutta Nickel, die für die Spendenakquise des Hospizes zuständig ist, sagte: „Es geht für uns ein Traum in Erfüllung.“ Eigentlich, resümierte sie, hätte man alle Mündener einladen können, da auch durch viele öffentliche Veranstaltungen, wie dem Beats for Hospiz Festival, Spenden eingenommen werden. Dies soll allerdings zum Richtfest geschehen. „Alle sind mit dem Herzen dabei“, fügte sie hinzu. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren fleißig bei Veranstaltungen in den Jahren 2021 und 2022 Spenden eingenommen.“ Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg hob die Wichtigkeit der Hospizarbeit in Hann. Münden hervor. Er sei dem Hospiz am Vogelsang eng verbunden, vor Ort werde eine „liebevolle Begleitung“ gewährleistet.

Zugunsten des Hospizes: Weinfest an der Wanfrieder Schlagd in Hann. Münden

Die „erste Weinmeile“ in Hann. Münden wird es am kommenden Freitag, 08.09.2023, geben. Das teilt Jutta Nickel, die für die Spendenakquise des Awo-Hospizes am Vogelsang zuständig ist, mit. „Wir wollen noch einmal den Sommer verabschieden, bevor es in die dunkle Jahreszeit geht“, sagt sie. In der Zeit von 18 bis 23 Uhr wird es an der Wanfrieder Schlagd verschiedene Weine, andere Getränke und Häppchen geben. „Den Traum von einem Weinfest hatten wir schon länger“, so Nickel. Bei der Verwirklichung hilft das Möbelzentrum Georg Gerth aus Reinhardshagen mit Geschäftsführer Daniel Sallwey. Er übernimmt sämtliche Kosten. Zusammen mit Tscha Tscha Events von Britta Barth wird das Fest bei freiem Eintritt gefeiert. Alle Umsätze gehen an das AWO-Hospiz am Vogelsang. An der Schlagd soll es ausreichend Sitzmöglichkeiten, beleuchtete Stehtische geben und auch Pavillons gegeben, sodass selbst bei starkem Sonnenschein oder Regen gefeiert werden kann.

„Wir sind happy, dass wir endlich an unserer wunderschönen Schlagd etwas anbieten können“, so Nickel. Große Unterstützung haben die Veranstalter von der Stadtverwaltung erhalten, gerade weil alles so kurzfristig organisiert werden musste. „Diese Veranstaltung kann nur gelingen, wenn viele liebe Menschen zusammen kommen“, fügt Nickel hinzu. (Jens Döll)