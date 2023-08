Der digitale Zwilling: Start-Up „Elpis“ kooperiert mit der Unimedizin in Göttingen

Von: Kira Müller

Zu Besuch bei Elpis Simulation in Hann. Münden: v.l. Dr. Sasan Kheirandish (Mitarbeiter Elpis), Dr. Ilko Maier (UMG), Marc Diederich (WRG Geschäftsführer), Tobias Dannenberg (Bürgermeister Hann. Münden), Marcel Riethig (Landrat), Gerd Hujahn (MdL SPD). Sitzend: Dr. Aria Alimi und Dr. Artjom Avakian (CEOs Elpis). © Kira Müller

Das Mündener Start-Up „Elpis“ kooperiert mit der Unimedizin in Göttingen. Vor Kurzem besuchte Landrat Marcel Riethig das Unternehmen.

Hann. Münden – Es ist die zweithäufigste Sterbeursache und Ärzte wissen bei knapp 30 Prozent der Patienten nicht, was der Auslöser ist – die Rede ist von Schlaganfällen. „Erneute Anfälle sind gefährlicher als der erste“, sagt Dr. Ilko Maier von der Klinischen Schlaganfallforschung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Genau dieses Problem wollen zwei Hann. Mündener mit ihrem Start-Up Elpis Simulation angehen.

Hann. Münden: Start-Up arbeitet im Medizinsektor

Seit 2020 besteht die Firma, doch die beiden Gründer, Dr. Aria Alimi und Dr. Artjom Avakian, beschäftigen sich schon seit etwa acht Jahren mit dem Thema. „Es ist nicht einfach, ein medizinisches Produkt auf den Markt zu bringen“, erklären sie. Beide arbeiten derzeit noch nebenberuflich in ihrem Start-Up. „Wenn abends der eine Laptop zugeklappt wird, machen wir den nächsten auf“, sagt Artjom Avakian und lacht. Schnelligkeit sei dabei das größte Problem – „viele werden uns überholen, wenn wir das weiter nebenberuflich machen“, sagen sie.

„Wir brauchen Zeit und Geld“. Froh sind die beiden Gründer aber, dass sie seit 2022 eine Kooperation mit Ilko Maier und somit der UMG für sich gewinnen konnten. „Wir bieten keine Therapie und Diagnose an, sondern ein weiteres Werkzeug für Kliniken und Ärzte“, sagte Artjom Avakian. Nicht jeder Schlaganfallpatient sei dabei gleich. Die Verbindungen von Gefäßen im Gehirn seien anatomisch immer anders – ähnlich eines Straßennetzwerkes. Die Folgen der Krankheitsbilder will Elpis durch Prävention verhindern. Bis 2040 werde sich die Anzahl der Schlaganfallpatienten laut einer Oxford-Studie um 44 Prozent erhöhen, erklären die Gründer.

Hann. Münden: Digitaler Zwilling entsteht am PC

Sie wollen mit ihrem Start-Up einen digitalen Zwilling erstellen. Die Untersuchungen beruhen nicht nur auf statischen Bildern, wie die, die beim CTA oder MRT gemacht werden, sondern dann auch darauf, wie das Blut zusammengesetzt ist oder wie schnell es fließt. Das seien alles Faktoren, die helfen, für eine bessere medizinische Behandlung zu sorgen.

So sei eine zentrale Frage, die mit der Software berechnet werden kann: Wo kommt wie viel weniger Blut an? Wie wirkt sich das auf diese Region des Hirns aus? „Mit der UMG können wir unsere Ergebnisse jetzt mit realen Patienten vergleichen. Wir können viel digital forschen, aber schlussendlich müssen wir das machen, was die Ärzte auch anwenden können.“

„Wir brauchen eine Sog-Wirkung nach Hann. Münden“

Dafür sollen die Ergebnisse in Zukunft in eine wissenschaftliche Studie übertragen werden, was etwa sechs Jahre dauere, bis so ein Konzept erstellt werden könne. Aber auch dafür bräuchten Alimi und Avakian Unterstützung. Life Science (Lebenswissenschaft), zu dem auch das Themengebiet der Elpis Simulation gehört, sei der Motor der regionalen Entwicklung, sagt Landrat Marcel Riethig (SPD), der im Rahmen seiner Sommerreise an der Kurhessenstraße 4 Halt machte, wo Elpis erst vor Kurzem seine neuen Räume bezogen hat. „Wir brauchen eine Sog-Wirkung nach Hann. Münden. Warum können Professoren, Ärzte und Wissenschaftler nicht auch hier wohnen?“, sagt Riethig. Hann. Münden sei in diesem Bereich stark aufgestellt, denn jeder fünfte Arbeitsplatz in der Region sei im Bereich Life Science verortet, so Riethig. Auch Gerd Hujahn, MdL (SPD), ist beeindruckt von dem jungen Start-Up: „Ich bin überrascht, dass es in Hann. Münden solche Perlen gibt“, sagt er.

Aufmerksamkeit bekamen die Gründer besonders durch den Innovationspreis 2021, bei dem sie den zweiten Platz belegten. Auch weiterhin suchen sie Partner, die an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind. Landrat Riethig: „Wir wollen junge Gründer vernetzen. Dabei wollen wir ihnen vor allem Aufmerksamkeit, Unterstützung und Wertschätzung entgegenbringen.“ (Kira Müller)