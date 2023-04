Feiern zum 1. Mai im Altkreis Münden: Baumaufstellen, lodernde Feuer und Tanz

Brauchtum wird gepflegt

+ © Christian Mühlhausen Munter ans Werk: Die Feuerwehr in Lippoldshausen stellte den Maibaum auf. (Archivbild) © Christian Mühlhausen

Im Altkreis Münden gibt es vom 29. April bis 1. Mai wieder zahlreiche Veranstaltungen um den Maifeiertag herum. Eine kleine Liste, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, haben wir zusammengestellt.

Altkreis Münden – Klassischer Tanz, prasselnde Feuer und moderne Discomusik: Die Möglichkeiten, das traditionelle Maifest zu feiern, sind in diesem Jahr in Hann. Münden, der Samtgemeinde Dransfeld und Staufenberg wieder vielfältig.

Hann. Münden

Stadt Hann. Münden: Im Geschwister-Scholl-Haus (Mehrgenerationenhaus) veranstaltet der Stadtjugendring in Zusammenarbeit mit Denkmalkunst einen Disco-Abend für Jung und Alt. Das teilt Martina Görtler vom Stadtjugendring mit. Beginn ist am Sonntag, 30. April, um 21 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro.

Gimte: Zur traditionellen Maibaumaufstellung in Gimte, an der Stele im Dorfmittelpunkt, laden die Monkey’s für Sonntag, 30. April, ab 13.30 Uhr ein. Anschließend findet ein bunter Nachmittag mit Live-Musik der Ermschwerder Musikanten am neuen Vereinsheim der Monkey’s an der Herrenbreite 45 statt. Zum Verzehr werden Gegrilltes sowie Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen angeboten.

Lippoldshausen: Der Feuerwehrverein Lippoldshausen lädt alle Interessierten zum Maibaumaufstellen in Lippoldshausen ein. Startschuss ist am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr an der Brückenecke. Anschließend gemütliches Beisammensein am Feuerwehrgerätehaus mit musikalischer Unterhaltung mit den „Eichenbergern“. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Oberode: Der Ortsrat und die Oberöder Vereine laden zur Maifeier in das Dorfgemeinschaftshaus Oberode ein. Am Montag, 1. Mai, sind ab 11 Uhr alle Interessierten eingeladen.

Volkmarshausen: Auch in diesem Jahr folgt das Leineweberdorf Volkmarshausen seiner guten und langjährigen Tradition: Pünktlich am Montag, 1. Mai, wird um 11 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus der Maibaum aufgestellt. Gemeinsam mit der Chorgemeinschaft lädt der Ortsrat dazu ein. Angeboten werden kühle Getränke, Bratwurst vom Grill sowie Kaffee und Kuchen.

Der Maibaum mit den hölzernen Wappen der Volkmarshäuser Vereine steht seit vielen Jahren als Symbol für eine gute Dorfgemeinschaft. Musikalisch dabei ist die Chorgemeinschaft in Gestalt der Flaxtöne, teilt Ortsbürgermeister Markus Ziegeler mit.

Laubach: Ab 11 Uhr am Montag, 1. Mai, wird es laut Ortsbürgermeister Christian Menz ein Maitreffen am DGH geben. „Jeder kann etwas mitbringen“, heißt es weiter von Menz.

Samtgemeinde Dransfeld

Dransfeld: Der Verschönerungsverein Dransfeld lädt zum Maibaumfest in die Parkanlage Köterwelt ein. Am Sonntag, 30. April, wird ab 11 Uhr neben „DJ Kai aus der Kiste“ der Schlagersänger „Kevin Neon“ für die musikalische Untermalung und Partystimmung sorgen.

Bühren: In Bühren lädt die Feuerwehr zum 6. Maibaumaufstellen an das Feuerwehrhaus ein. Am Sonntag, 30. April, seien alle Freunde des bayrischen Brauchtums ab 18 Uhr eingeladen. Der Baum wird ab etwa 19 Uhr aufgestellt. Es gibt Gegrilltes, Brezen und auch Cocktails. Freiwilligen Feuerwehr Bühren zum Aufstellen des Maibaums am 30.04.2023. Das Maibaumaufstellen wird musikalisch vom Spielmannszug Bühren begleitet.

Staufenberg

Lutterberg: Auf den Sportplatz Lutterberg lädt das örtliche Kirmesteam zur Maifeier ein. Ab 11 Uhr startet am Montag, 1. Mai, laut Veranstalter der Verkauf von Getränken, Pommes, Brat- und Currywurst. Um 14 Uhr werde dann Kaffee und Kuchen angeboten. Darüber hinaus soll es „Spiel und Spaß für Kinder und Junggebliebene auf der neuen Multifunktionsfläche“ geben, heißt es vonseiten des Kirmesteams.

Nienhagen: Nienhagen versammelt sich am Grillplatz „Suffeiche“ zum traditionellen Maifeuer. Dieses wird am Sonntag, 30 April, um 18.30 Uhr entzündet. Nach Liedvorträgen des Nienhäger Posaunenchores wird anschließend der Tanz in den Mai eröffnet.

Sichelnstein: Die Feuerwehrkameradschaft Sichelnstein lädt zum Maifeuer mit Fackelumzug auf das Gelände des ehemaligen Sportplatzes Sichelnstein ein. Am Sonntag, 30. April, ist um 18.30 Uhr am Schützenhaus Fackelausgabe für die Kinder.

Speele: Die Maibaumin Speele wird am Samstag, 29. April, ab 15 Uhr aufgestellt.

Escherode: Die Handball- und Fußballabteilung des TSV Escherode veranstaltet einen kleinen Fackelumzug und anschließend ein Maifeuer. Start für den Umzug ist am Sonntag, 30. April, um 18.15 Uhr am Dorfplatz, Fackeln können für zwei Euro erworben werden.

Uschlag: Das Maifeuer in Uschlag wird von dem TSV Uschlag organisiert und wird am Sonntag, 30. April, um 19 Uhr auf dem Uschlager Sportplatz abbrennen. (Eike Rustemeyer/Kirsten Stapel/Petra Siebert)